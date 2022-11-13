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Lidre440 За пост начислено вознаграждение
22 ноября состоится презентация нового флагмана от компании Vivo
А продажи начнутся в конце года или начале следующего
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14 ноября,  начнется запись на мероприятие посвященное презентации X90 Pro+ и Vivo X90 .

Сам анонс, по предыдущей информации, состоится 22 ноября. И хотя точная дата старта продаж пока отсутсвует,  все инсайдеры сходятся во мнении, что старт продаж Vivo X90 Pro(+) на Snapdragon 8 Gen 2 будет назначен либо на конец этого года, либо на начало следующего.Что известно о флагмане на этот час:Процессором будет выступать Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Этот чип основан на 4-нм тех процессе TSMC и разработан с архитектурой «1 + 2 + 2 + 3», где 1 представляет собой супер ядро Cortex X3, две «2» — это ядра Cortex A715 и Cortex A710 с большим ядром, а« 3 Представляет собой 3 небольших ядра Cortex A510.
В настоящее время текущая оценка Qualcomm Snapdragon 8+ AnTuTu превысила 1,1 млн, и нет ничего удивительного в том, что оценка Snapdragon 8 Gen2 превысила 1,2 млн. Это будет самый мощный чип для мобильных телефонов в лагере Android.
За фото возможности будут отвечать следующие сенсоры:
- 48MP IMX589 Ultra-wide, f/2.2, 14mm
- 50MP main camera, f/1.8, 22mm
- 50MP IMX758 portrait lens, f/1.6, 50mm, 2x :
64MP OV64B Periscope telephoto lens,, f/3.5, 90mm
Ниже представлены много примеров фото на самые разные объективы.

ночной режим

Согласитесь, впечатляет.  
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#фото #snapdragon 8 gen 2 #фотоаппарат #x90 pro+
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Manager
22:59
Это потому, что ставить на аватар фото унитаза и так жить месяцами приводит к деградации. Нельзя потом просто поменять унитаз на умного мужика и думать, что сам мгновенно станешь умнее.
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22:59
А что там кидать, исходный код легко меняется, Я могу тебе хоть миллион нарисовать, купил вчера. 8 918 465-28-36
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Вежливый_NASAMS_
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DimCher
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