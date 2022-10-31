Специалисты французского бюро DxOMark сегодня представили свой обновленный рейтинг смартфонов.
Первое место по фото-возможностям по мнению экспертов было присвоено Huawei Mate 50 Pro.На втором месте оказался представитель компании Honor - Magic4 Ultimate. Третье же место по праву принадлежит Google Pixel 7 Pro. Примечательно что продукты компании Apple, хоть и вошли в пятерку лучших, однако расположились они на четвертом и пятом месте соответственно - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, таким образом закрыв топ 5 лучших смартфонов по фото\видео возможностям прямо сейчас.
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Что же касается лидера рейтинга, то его сильные стороны это великолепная детализация, качество автофокуса, и глубина резкости фото при ярком освещении, минимальное количество шумов даже при недостаточном освещении. К недостаткам отнесли качество видео, которое все же не так хорошо как фото и уступает по этому показателю последним айфонам. С подробными результатами можно ознакомиться ниже.