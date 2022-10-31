Twitter теряет рекламодателей из-за конкуренции на внутреннем рынке. Как Илон Маск будет выходить из сложившейся ситуации?

Согласно предыдущим сообщениям, 28 октября General Motors выступила с заявлением, в котором говорилось, что, поскольку генеральный директор Tesla Илон Маск взял на себя управление социальной платформой Twitter, General Motors приостановит рекламу в Twitter.

Чтобы не «отправлять деньги» конкурентам.



На прошлой неделе Маск завершил сделку на 44 миллиарда долларов по приобретению Twitter и получил контроль над компанией.







Хотя Маск с самого начала говорил, что хочет, чтобы Twitter стал одной из самых уважаемых рекламных площадок в мире, сделав его политику более открытой и честной. Но есть и автомобильные компании, которые предпочитают не верить в это.







Ford выразил то же намерение в последующем заявлении, в котором глава Ford по коммуникациям в Северной Америке сказал:

«Ford в настоящее время не планирует размещать рекламу в Twitter, и нам нужно некоторое время, что бы оценить как он будет развиваться п при новом владельце».



Кроме того, существует мнение, что автомобильным компаниям будет сложно продолжать размещать рекламу на социальных платформах, принадлежащих конкурентам. В частности аналитик инвестиционного банка описал ситуацию следующими словами:

«General Motors первая, но она не будет единственной, мы можем подождать и посмотреть».



Однако есть исключения. Не все автомобильные компании остановили показ своих реклам в компаниях, принадлежащих боссам Tesla. Например, Citroen после того как Маск успешно приобрел Twitter, тут же показал Маску свою благосклонность.



Но смущает то, что инициатива Citroen проявить добрую волю была встречена насмешками со стороны пользователей сети.

Некоторые пользователи Twitter пошутили в комментариях: Если вы считаете себя конкурентом, у вас должен быть продукт, аналогичный Tesla. Извините, но выражение "конкуренты" сложно применить по отношению к Citroen».

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