Российский авиаперевозчик, компания «Аэрофлот — российские авиалинии» получила допуски на полёты в государство Филиппины. Ещё одна страна Азии станет доступнее для туристов и путешественников из России.
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Полученные допуски позволяют российскому перевозчику осуществлять полёты по международным воздушным линиям, ведущим в такие филиппинские города , как Себу и Манила. Каждый из допусков разрешает Аэрофлоту совершать по семь полётов в каждый из упомянутых городов в неделю. Напомним, что до сего дня прямых регулярных рейсов между Российской Федерацией и Филиппинами не было.
Аэрофлот – это российская частно-государственная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав бывшего «Аэрофлота» времён СССР.
Государство Филиппины (полное название – Республика Филиппины) является островным государством, расположенным в Юго-Восточной Азии. Филиппины входят в десятку стран ассоциации АСЕАН (ASEAN). Столицей государства является город Манила с населением около двух миллионов человек.
Общее количество постоянных жителей Филиппин составляет около 107 млн человек, что является весьма впечатляющим показателем для небольшой площади страны. Средняя плотность населения в Филиппинах составляет 356 человек на квадратный километр. Для сравнения – население Российской Федерации чуть больше 140 млн. человек при средней плотности населения равной восьми с половиной человек на квадратный километр, что почти в 42 раза ниже показателя упомянутой островной страны вечного лета.
Себу является одновременно и городом, и агломерацией, и одним из островов филиппинского государства. Население агломерации Себу составляет около двух с половиной миллионов человек.
Всё государство Филиппины состоит из более чем семи с половиной тысяч (7500) островов, на которых круглогодично действует лето.