Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Humanoid99 За пост начислено вознаграждение
Авиакомпания Аэрофлот получила допуски на полёт в Филиппины
Российские туристы получат новые маршруты для путешествий в Азию.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 по цене 12го - смотри
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

Российский авиаперевозчик, компания «Аэрофлот — российские авиалинии» получила допуски на полёты в государство Филиппины. Ещё одна страна Азии станет доступнее для туристов и путешественников из России.

реклама

Полученные допуски позволяют российскому перевозчику осуществлять полёты по международным воздушным линиям, ведущим в такие филиппинские города , как Себу и Манила. Каждый из допусков разрешает Аэрофлоту совершать по семь полётов в каждый из упомянутых городов в неделю. Напомним, что до сего дня прямых регулярных рейсов между Российской Федерацией и Филиппинами не было.

Аэрофлот – это российская частно-государственная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав бывшего «Аэрофлота» времён СССР.

Государство Филиппины (полное название – Республика Филиппины) является островным государством, расположенным в Юго-Восточной Азии. Филиппины входят в десятку стран ассоциации АСЕАН (ASEAN). Столицей государства является город Манила с населением около двух миллионов человек.

Город Манила. Филиппины.

Общее количество постоянных жителей Филиппин составляет около 107 млн человек, что является весьма впечатляющим показателем для небольшой площади страны. Средняя плотность населения в Филиппинах составляет 356 человек на квадратный километр. Для сравнения – население Российской Федерации чуть больше 140 млн. человек при средней плотности населения равной восьми с половиной человек на квадратный километр, что почти в 42 раза ниже показателя упомянутой островной страны вечного лета.

Себу является одновременно и городом, и агломерацией, и одним из островов филиппинского государства. Население агломерации Себу составляет около двух с половиной миллионов человек.

Всё государство Филиппины состоит из более чем семи с половиной тысяч (7500) островов, на которых круглогодично действует лето.

Один из островов государства Филиппины.

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#солнце #путешествие #аэрофлот #лето #филиппины #аэропорт #полёт #допуск #манила #себу
Источник: tourism.interfax.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В АТОР рассказали, что отели Абхазии снизили цены в июне на 30%
Обзор универсального мотоцикла Intruder 200
Китай терпеливо и настойчиво захватывает Южно-Китайское море - так считают в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский миллиардер предсказал начало «гражданского конфликта» в США в ближайшие полтора года
11
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
32
Евгению Пригожину вернули всё изъятое ранее имущество
23
19FortyFive: Украина способна победить, но для этого ей "нужно дать второй шанс"
25
Ка-52 неторопясь, но очень быстро и метко управляемыми ракетами поразил три бронемашины ВСУ подряд
7
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
4
Radeon RX 6500 XT в свежем сравнении уступила RX 5500 XT в PCIe 3.0 и была неубедительна в PCIe 4.0
2
Mash: у Блиновской и Лерчек нашли «крышу» в российской власти
5
Выход складного смартфона Mix Fold 3 от Xiaomi состоится в августе
+
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
5
Когда отпало дно: электромобиль в Китае лишился тяговой батареи во время движения
+
Украинская разведка: в России создан полный цикл производства дронов-камикадзе Герань
23
В Европе цены AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060/Ti уже до 13% ниже РРЦ
2
Украина не получит западные истребители до тех пор, пока контрнаступление не завершится
2
Зачем Москва вернула Пригожину миллиарды конфискованных рублей
4
Инвесторы не слишком оптимистичны относительно биткоина
2
AMD Ryzen 3 5100 может пополнить ассортимент AM4 процессоров вместе с Ryzen 7 5700
2
Польша признала невозможность открыть центр по ремонту украинских Leopard из-за нехватки деталей
2
Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ на истощение ВС РФ
+
Глава JPMorgan Chase заявил, что Запад стоит на грани конфискации частной собственности
3

Популярные статьи

10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
28
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
72
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
88
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
16
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
17
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
36
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
26
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Каких целей Россия уже достигла в СВО
33
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
27

Сейчас обсуждают

Алексей абдристович
00:13
главная цель вырезать вырусь и вернуть русские земли, ирредента, почитай чубатый
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Лев корл
00:12
Дорогу Зеле не давайте Без порошка его оставьте
Зеленский: Без возвращения Крыма боевые действия не закончатся
Сергей Филиппов
00:11
ну, от Ковида тоже смерть не позавидуешь. Люди задыхаются. Пишут перед смертью "аппарат дышит, а я нет". А от пули или взрыва часто бывает смерть очень даже быстрая
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Алексей абдристович
00:11
че подгорает чубатый, скоро ядерка ЗАЭС, а вы о рубле думаете😂 и как русским насрать потому что сами в говне, беднейшая страна европы с пенсиями реальными 2.5к и зарплатами по 8к Йодид калия купил?
Каких целей Россия уже достигла в СВО
ARC99
00:11
Звание иностранного агента уже стало почётным.
Минюст РФ внёс Всемирный фонд природы в перечень нежелательных организаций
Сергей Филиппов
00:10
Юрий Шевчук вообще всегда был прав, ещё даже при СССР
Каких целей Россия уже достигла в СВО
хахахер
00:10
хуторянский беспредел из 90-х,да и то в 90-х помягче было
Экс-боец Нацгвардии Украины взорвал три гранаты в зале районного суда в Киеве
Сергей Филиппов
00:10
вот это победа! Это то, за что нужно было положить или оставить калеками сотни тысяч ребят.
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Cocoa
00:01
Вижу что сталось только криво зубоскалить. Пока зубы целы.)
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
Сергей Филиппов
23:56
причем тут Украина, Zомби?)
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем