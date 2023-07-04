По сообщению российских средств массовой информации, утром четвёртого июля 2023 года неизвестные люди, спрятавшие свои лица за балаклавами, совершили нападение на российского журналиста и адвоката, приехавших на заседание суда, проходившего в городе Грозный. Как оказалось, пострадавшими оказались журналист Елена Милашина и адвокат Александр Немов.
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Суд, на который приехали российские журналист и адвокат, проходил над Заремой Мусаевой – матерью чеченских правозащитников. Зарема Мусаева является женой Сайди Янгулбаева – бывшего судьи Верховного суда Чечни. В январе месяце 2022 года Зарема Мусаева была насильно вывезена неизвестными людьми из Нижнего Новгорода в город Грозный как свидетельница по делу о мошенничестве. В дальнейшем, З. Мусаева была обвинена в насилии над представителем власти. Суд, на который А. Немов и Е. Милашина хотели попасть, приговорил упомянутую З. Мусаеву к пяти с половиной лет колонии. Попасть на проходящий суд избитые журналист и адвокат не смогли.
По сообщениям издательства РБК, пострадавшие журналист и адвокат доставлены в больницу. Журналистка Ксения Собчак пишет о том, что Е. Милашина и А. Немов сейчас находятся в инвалидных колясках. У Е. Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы. Также К. Собчак сказала о Е. Милашиной, что её голова облита «зелёнкой» и она постоянно теряет сознание. Про А.Немова Ксения написала, что он «плохо двигается».
Позднее стало известно о том, что пострадавших россиян доставят в Москву. У Е. Милашиной кроме переломов обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а А. Немов во время нападения получил ножевое ранение.
РБК сообщили о том, что в прошлом году Е. Милашина сообщала об угрозах со стороны чеченских властей, из-за которых ей пришлось на время уехать из России. Кроме того, известно о том, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал журналистку и правозащитника, члена Совета по правам человека (СПЧ) и создателя бывшего «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Издание РосБизнесКонсалтинг также сообщило о том, что ранее Рамзан Кадыров призывал задержать «этих пособников террористов».
Напомним, что город Грозный является столицей Чеченской Республики, входящей в нынешний момент в состав Российской Федерации. Главой Чеченской Республики в данный момент времени является Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров известен тем, что в период Первой чеченской войны, проходившей с 1994 по 1996 годы, участвовал в боевых действиях против федеральных войск РФ. То есть, Р. Кадыров сам являлся террористом по отношению к РФ во время чеченской войны.
На фоне происходящего беспредела Андрей Клишас – сенатор Российской Федерации от Красноярского края – призвал к жёсткой реакции на избиение Е.Милашиной и А.Немова в Чечне.
Александр Хинштейн – глава комитета Госдумы по информационной политике – назвал нападения на журналистов преступными и недопустимыми. «Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль», — пообещал он.
Всё происходящее очень сильно напоминает недавние печально известные события во Франции, пожар которых до сих пор не утих, а также события из Соединённых Штатов Америки, связанные с убийством тёмнокожего гражданина США и последовавшим за нам началом движения Black Lives Matter (Жизни Чёрных Важны). Если чеченцы хотят повторения чеченской войны, то они выбрали самый неподходящий для этого момент.