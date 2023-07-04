Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров называл российских журналистов террористами.

По сообщению российских средств массовой информации, утром четвёртого июля 2023 года неизвестные люди, спрятавшие свои лица за балаклавами, совершили нападение на российского журналиста и адвоката, приехавших на заседание суда, проходившего в городе Грозный. Как оказалось, пострадавшими оказались журналист Елена Милашина и адвокат Александр Немов.





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Суд, на который приехали российские журналист и адвокат, проходил над Заремой Мусаевой – матерью чеченских правозащитников. Зарема Мусаева является женой Сайди Янгулбаева – бывшего судьи Верховного суда Чечни. В январе месяце 2022 года Зарема Мусаева была насильно вывезена неизвестными людьми из Нижнего Новгорода в город Грозный как свидетельница по делу о мошенничестве. В дальнейшем, З. Мусаева была обвинена в насилии над представителем власти. Суд, на который А. Немов и Е. Милашина хотели попасть, приговорил упомянутую З. Мусаеву к пяти с половиной лет колонии. Попасть на проходящий суд избитые журналист и адвокат не смогли.



По сообщениям издательства РБК, пострадавшие журналист и адвокат доставлены в больницу. Журналистка Ксения Собчак пишет о том, что Е. Милашина и А. Немов сейчас находятся в инвалидных колясках. У Е. Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы. Также К. Собчак сказала о Е. Милашиной, что её голова облита «зелёнкой» и она постоянно теряет сознание. Про А.Немова Ксения написала, что он «плохо двигается».

Позднее стало известно о том, что пострадавших россиян доставят в Москву. У Е. Милашиной кроме переломов обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а А. Немов во время нападения получил ножевое ранение.

РБК сообщили о том, что в прошлом году Е. Милашина сообщала об угрозах со стороны чеченских властей, из-за которых ей пришлось на время уехать из России. Кроме того, известно о том, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал журналистку и правозащитника, члена Совета по правам человека (СПЧ) и создателя бывшего «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Издание РосБизнесКонсалтинг также сообщило о том, что ранее Рамзан Кадыров призывал задержать «этих пособников террористов».





Напомним, что город Грозный является столицей Чеченской Республики, входящей в нынешний момент в состав Российской Федерации. Главой Чеченской Республики в данный момент времени является Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров известен тем, что в период Первой чеченской войны, проходившей с 1994 по 1996 годы, участвовал в боевых действиях против федеральных войск РФ. То есть, Р. Кадыров сам являлся террористом по отношению к РФ во время чеченской войны.



На фоне происходящего беспредела Андрей Клишас – сенатор Российской Федерации от Красноярского края – призвал к жёсткой реакции на избиение Е.Милашиной и А.Немова в Чечне.



Александр Хинштейн – глава комитета Госдумы по информационной политике – назвал нападения на журналистов преступными и недопустимыми. «Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль», — пообещал он.



Всё происходящее очень сильно напоминает недавние печально известные события во Франции, пожар которых до сих пор не утих, а также события из Соединённых Штатов Америки, связанные с убийством тёмнокожего гражданина США и последовавшим за нам началом движения Black Lives Matter (Жизни Чёрных Важны). Если чеченцы хотят повторения чеченской войны, то они выбрали самый неподходящий для этого момент.

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