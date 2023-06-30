Перед этим он удалил свой аккаунт из социальной сети Facebook*.

Необычная новость пришла из страны вечного лета Камбоджи. Премьер-министр государства Камбоджа, господин Хун Сэн (Hun Sen), решил удалить свой аккаунт из социальной сети Facebook* и перейти на что-то современней. В итоге, премьер-министр завёл целых два новых аккаунта в других социальных сетях и мессенджерах, ими оказались Telegram (Телеграм) Павла Дурова и китайская сеть Tik-Tok (Тик-Ток).

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О своём решении Хун Сэн заявил за несколько часов до создания новых аккаунтов. Таким образом, теперь премьер-министр целого государства стал доступным в интернете, ему можно написать или даже позвонить, если вам есть о чём поговорить с лидером Камбоджи. После перехода в Telegram и Tik-Tok Хун Сэн стал доступен в четырёх популярных современных интернет-площадках: Telegram (Телеграм), YouTube (ЮТьюб), Instagram* (Инстраграм) и TikTok (ТикТок).

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Государство Камбоджа, ранее упомянутое в нашем блоге, является одним из четырёх буддийских государств, соседствующих друг с другом на полуострове Индокитай. Соседями Камбоджи по территории являются такие страны как Лаос, Таиланд и Мьянма. Интересно заметить, как жители всех четырёх упомянутых государств являются преимущественно буддистами и находятся в одном районе планеты «Земля». А вы хотели бы жить рядом с буддистами ?



Примечания.

*: Instagram и Facebook запрещены на территории РФ.