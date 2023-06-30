Новые автобусы позволят улучшить общественный транспорт в государстве.

В конце июня месяца этого года частная компания Booyoung Lao Co., Ltd подписала Меморандум о взаимопонимании с правительством государства Лаос о предоставлении шести сотен автобусов в пользу государства. Целью такого подарка стало стремление улучшить работу общественного транспорта в стране.



Автобусы будут поставлены двумя партиями: 400 автобусов поступят в 2023 году, а оставшиеся двести автобусов будут доставлены в следующем 2024 году. Автобусы имеют по 22 пассажирских места. К упомянутым транспортным средствам будет приложена гарантия на три года эксплуатации или 200 тысяч километров пробега.



Компания Booyoung является представителем бизнеса из Южной Кореи. Ожидается, что пожертвование автобусов ещё больше укрепит отношения сотрудничества между государствами Лаос и Республика Южная Корея. Кроме того, подобный подарок корейцев предоставит жителям Лаоса более надёжный и доступный общественный транспорт.

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Booyoung Lao Co., Ltd и правительство государства Лаос.

Напомним, что государство Лаос является одним из буддийских государств, о которых мы писали ранее в этом блоге. В отличие от своих территориальных соседей – Мьянмы, Таиланда и Камбоджи – Лаос не имеет выхода к морю и не может похвастаться сильно развитой экономикой. Приятно осознавать, что где-то в мире ещё осталась доброта и забота о людях.



Всем добра и удачи.

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