Глава центрального банка государства Мьянма, Тан Тан Све, в интервью изданию РИА Новости заявила о том, что Мьянма планирует внедрить поддержку платёжных карт системы «Мир» в декабре месяце этого, то есть, 2023 года. На данный момент, как мы знаем, карты системы «Мир» невозможно использовать в упомянутой стране.
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Государство Мьянма (ранее известное под именем Бирма), наряду с такими экзотическими местами планеты как Бутан и Тибет, в данный момент времени является одним из самых закрытых и загадочных государств на планете. За последние несколько десятилетий государство пережило несколько революций и только-только начинает своё превращение в современное государство.
Международные банковские карты (кроме карт, выпущенных в России) таких систем, как Visa, MasterCard, UnionPay и JCB принимаются в Мьянме к оплате в международных отелях, супермаркетах и некоторых ресторанах. В обычных магазинах Мьянмы оплата банковскими картами невозможна. Банкоматы или ATM (сокращение от Automated Teller Machine) в стране обычно расположены в отделениях банков, торговых центрах и крупных отелях.
Важно также отметить, что в данный момент времени государством управляет так называемая «военная хунта», захватившая власть в феврале месяце 2021 года. Многие территории страны закрыты для посещения туристами, а в тёмное время суток действует режим запрета на нахождение на улице.
Что касается государственного переворота 1 феврала 2021 года – многие страны, включая Бангладеш, Индию, Индонезию, Малайзию, Пакистан, Филиппины, Южную Корею и Сингапур, выразили обеспокоенность в связи с переворотом. Такие страны как Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Новая Зеландия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США осудили переворот. Россия официально не осуждала переворот, но де-факто поддержала его. Известно, что примерно за 30 дней до государственного переворота в Мьянму приезжал Сергей Шойгу, являвшийся на тот момент министром обороны РФ.