Глава центрального банка государства заявила о поддержке платёжных карт системы «Мир».

Глава центрального банка государства Мьянма, Тан Тан Све, в интервью изданию РИА Новости заявила о том, что Мьянма планирует внедрить поддержку платёжных карт системы «Мир» в декабре месяце этого, то есть, 2023 года. На данный момент, как мы знаем, карты системы «Мир» невозможно использовать в упомянутой стране.

реклама

Государство Мьянма (ранее известное под именем Бирма), наряду с такими экзотическими местами планеты как Бутан и Тибет, в данный момент времени является одним из самых закрытых и загадочных государств на планете. За последние несколько десятилетий государство пережило несколько революций и только-только начинает своё превращение в современное государство.



Международные банковские карты (кроме карт, выпущенных в России) таких систем, как Visa, MasterCard, UnionPay и JCB принимаются в Мьянме к оплате в международных отелях, супермаркетах и некоторых ресторанах. В обычных магазинах Мьянмы оплата банковскими картами невозможна. Банкоматы или ATM (сокращение от Automated Teller Machine) в стране обычно расположены в отделениях банков, торговых центрах и крупных отелях.

Купюра 10 000 кьят. Купюра 10 000 кьят.





Важно также отметить, что в данный момент времени государством управляет так называемая «военная хунта», захватившая власть в феврале месяце 2021 года. Многие территории страны закрыты для посещения туристами, а в тёмное время суток действует режим запрета на нахождение на улице.



Что касается государственного переворота 1 феврала 2021 года – многие страны, включая Бангладеш, Индию, Индонезию, Малайзию, Пакистан, Филиппины, Южную Корею и Сингапур, выразили обеспокоенность в связи с переворотом. Такие страны как Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Новая Зеландия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США осудили переворот. Россия официально не осуждала переворот, но де-факто поддержала его. Известно, что примерно за 30 дней до государственного переворота в Мьянму приезжал Сергей Шойгу, являвшийся на тот момент министром обороны РФ.

Пагода «Золотой Дагон» (Шве Дагон). Мьянма.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



