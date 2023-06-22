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Предисловие

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О том, что означает «Великий Тибет», мы узнали в одной из предыдущих статей этого блога. В данной статье мы расскажем об истории учения, известного под названием «Йога», и о связи этого феномена с Великим Тибетом. Если данный материал кажется читателю слишком сложным для восприятия, рекомендуем ознакомиться с предыдущими статьями блога. Обращаем внимание на тот факт, что некоторые статьи размещены в разделе «Персональные страницы», а не как «Статьи».

Этимология

Начнём изучение феномена Йоги с этимологии самого названия этого учения. Слово «Йога» происходит от корня «йодж» или «йудж» на древнем языке Санскрит. Этот корень имеет несколько значений: «соединение», «связь», «единение», «гармония», «союз», «упряжка», «упражнение», «обуздание». В современном письме Деванагари слово «Йога» записывается как «योग» (IAST: yoga).



Это слово впервые встречается в «Ригведе». «Ригведа» (санскр. ऋग्वेद, IAST: ṛgveda) это собрание древних гимнов и стихотворений на ведийском языке. Название этого сборника происходит от двух слов языка Санскрит – рич (санскр. ऋच्, IAST: ṛc, «хвала, гимн, стихи») и веда (वेद, IAST: veda, «знание»). «Ригведа» является первым известным памятником индийской литературы и содержит чуть более одной тысячи текстов гимнов.

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Манускрипт «Ригведы» на деванагари, начало XIX века.

В самом древнем (из сохранившихся) литературном собрании текстов индийской культуры слово «Йога» использовано в значении упряжи, а не физической практики. Этот факт свидетельствует о том, что Йога изначально ассоциируется не с физической гимнастикой, а с целым комплексом действий, направленных на некое соединение и гармонию, судя по всему, на гармонию тела с духом и гармонию духа с космосом.



В значении практики слово «Йога» описано в тексте Катхопанишады (санскр. कठोपनिषद्, IAST: Kaṭhopaniṣad) на 11-ой строке третьей главы: «Твёрдое владение чувствами — это считают йогой. Тогда [человек] становится неотвлечённым, ибо йога приходит и уходит.» Процитированный отрывок из Катхопанишады содержит слово «Йога» два раза и во втором употреблении смысл слова является чем-то приходящим и уходящим. Понятно, что в данном контексте приходящим и уходящим может быть состояние. Первое же употребление слова намекает на некое знание или умение.



Таким образом, можно сделать вывод о том, что «Йога» представляет собой целый набор явлений, состоящий из знаний, умений и навыков, тесно связанных с состоянием единения и гармонии. Скорее всего, имеется в виду единение и гармония в общем смысле, то есть универсально, космически, применимо к любому уровню бытия – от законов физики до мыслей и чувств.

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Йогини на природе. Изображение.

Понятие

Как и сто лет назад, в настоящее время понятие «Йога» используется в широком смысле и означает совокупность физических, психических и духовных практик, что очень хорошо сочетается со смыслом этого понятия, который мы попробовали узнать при изучении происхождения (этимологии) названия этого термина. В современной индийской культуре и буддизме считается, что «Йога» является методом или способом управления физиологическими и психическими функциями человеческого организма, то есть тела и души, направленным на достижение возвышенного духовного и психического состояния. Иными словами, цель «Йоги» состоит в том, чтобы привести тело и дух человека в правильное, чистое, здоровое и гармоничное состояние.



Если говорить о «Йоге» в более узком смысле, то в данный момент времени она представляет собой несколько школ и направлений, изучающих и практикующих описанные ранее общие принципы «Йоги». Тот, кто занимается «Йогой», носит название «йог». В зависимости от пола (гендера) человека название может разделяться на «йогин» для мужчин или «йогиня» для женщин.



Влияние Йоги на человеческую расу стало настолько великим и сильным, что организация ЮНЕСКО (англ. UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) внесла Йогу в список нематериального культурного наследия человечества (англ. Intangible Cultural Heritage List).

Сама по себе Йога не привязана ни к какой религии современного человечества, поскольку использует идеи и принципы общечеловеческого и универсального характера, однако, очень большая популярность Йоги наблюдается в нынешнем государстве Индия. Йога тесно связана с теми географическими местами, в которых она развивалась, и поэтому Йога близка к индийским религиям и философии буддизма.

Происхождение

Сегодня доподлинно и точно не известно, из какого места Йога пришла на планету «Земля», поскольку многие древние источники информации не дожили до наших дней, но мы попробуем копнуть чуть-чуть в недра истории и попытаемся найти хотя бы какие-то отголоски происхождения этого загадочного феномена.

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Энциклопедия говорит о том, что корни Йоги уходят к так называемой Индской цивилизации и её периоду, длящемуся между 3300 и 1700 годами до нашей эры. Артефакты, найденные в долине реки Инд, содержат изображения существ, находящихся в медитативных позах, которые ассоциируются со статичными позами, использующимися в некоторых школах современной Йоги. Некоторые исследователи полагают, что Йога появилась из аскетических практик («тапаса») ведийской религии, упомянутых в ранних комментариях к Ведам – Брахманах.



Брахма́ны (санскр. ब्राह्मण, IAST: Brāhmaṇa) — священные писания индуизма, часть литературы шрути. Шру́ти (санскр. श्रुति IAST: śruti «услышанное») — канон священных текстов индуизма. Не следует путать слово «Брахмана» с похожим словом «Брахман», которое имеет иное значение. Что касается священных писаний Брахман (множественное число от слова «Брахмана»), датируемых периодом с X по VI века до н. э., в «Шатапатха-Брахмане», присутствуют идеи единения ума, тела и души с так называемым Абсолютом.



В Упанишадах, наиболее раннее упоминание Йоги и медитации можно найти в «Брихадараньяка-Упанишаде», датируемой учёными десятым веком до нашей эры, а также в Катха-Упанишаде. Упаниша́ды (санскр. उपनिषद्, IAST: Upaniṣad) — древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. Упанишады являются дополнением к Ведам. Ве́ды (санскр. वेद, IAST: véda — «знание», «учение») — сборник самых древних священных писаний индуизма на языке Санскрит.



Казалось бы, что если есть письменный источник информации, этого должно быть достаточно для понимания того, что Йога зародилась именно на территории, где сегодня расположена Индия, однако всё не так просто как может показаться на первый взгляд. До XX века практика асан не была популярна в Индии, а адептов Хатха-Йоги браманы не сильно жаловали. Слово «хатха» (हठ, haţha) переводится с Санскрита как «усилие», «натуга», «интенсивность», то есть Хатха-Йога – это Йога с помощью усилия. Хатха-Йога, или силовая Йога, часто ассоциируется у современных европейцев с настоящей Йогой, но является ли она первоначальной, исходной вариацией Йоги ? Скорее всего – нет.

Одна из сложных асан силовой Йоги (Хатха-Йоги).

Истории известно о таком индийском йоге, или о таком йогине, как Шри Тирумалай Кришнамачарья. Шри Тирумалай Кришнамачарья был учителем многих известных йогинов, кроме того он был знаменитым философом и специалистом по древним ведийским и йогическим текстам, индийской философии, астрологии, аюрведе, хатха-йоге и музыке. Ш.Т. Кришнамачарья был рождён в 18-ый день ноября месяца 1888 года в Индии.



Ш.Т. Кришнамачарья провел большую часть своей юности, путешествуя по Индии и изучая шесть «даршан» (философских школ) – вайшешика, ньяя, санкхья, йога, миманса и веданта. Кришнамачарья посещал университет в Варана́си (санскр. वरणासी, IAST: varaṇāsī или санскр. वाराणसी, IAST: vārāṇasī) и даже ходил на занятия Королевского Колледжа. За всё время Кришнамачарья продолжал практиковать йогу как учил его отец в детстве. Многие из инструкторов Кришнамачарьи признали его выдающиеся способности в изучении и практике Йоги и поддерживали его прогресс. Некоторые просили, чтобы он учил их детей.



Известно, что во время своих отпусков Ш.Т. Кришнамачарья совершал паломничество в горы Гималаи, расположенные в Тибете. Попасть в Гималаии Кришнамачарье удалось при помощи вице-короля Симлы. Ши́мла, или Симла (хинди शिमला, англ. S(h)imla) — город в северной Индии, столица штата Химачал-Прадеш. В 1919 году вице-король обеспечил путешествие Кришнамачарьи в Тибет, сопроводив его тремя помощниками и позаботившись о расходах. По тем временам подобное путешествие было чем-то невероятным, поскольку в те времена Тибет представлял собой феодальное государство со средневековыми законами, изолированное и труднодоступное. Климат Тибета известен как очень суровый, особенно в зимнее время. Кроме того, чужаков в Тибете не любили и могли запросто убить.

Озеро Манасаровар. Гималаи. Тибет.

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Даже сегодня добраться до озера Манасаровар, где жил учитель Кришнамачарьи, очень непросто – путь в этот высокогорный регион даже на современных автомобилях и по неплохим дорогам занимает несколько дней. У Кришнамачарьи на подобное путешествие это ушло два с половиной месяца. Кришнамачарья стремился найти мастера по имени Йогешвара Рамамохана Брахмачари, который, по слухам, жил в горах за пределами Непала. После двух с половиной месяцев путешествия, Кришнамачарья прибыл в школу Шри Брахмачари в удалённой пещере у подножия горы Кайлас, где мастер жил со своей женой и тремя детьми.



Под опекой Шри Брахмачари Кришнамачарья провел семь с половиной лет и посвятил их изучению "Йога-сутры" Патанджали, асаны и пранаямы, а также познал терапевтические аспекты Йоги. Он выучил наизусть "Йогу-Курунту" на языке Гуркха.

Шри Тирумалай Кришнамачарья.

Если проанализировать путешествие Ш.Т. Кришнамачарьи в Тибет, то становится странно и непонятно, для чего основателям Йоги, если считать индусов основателями Йоги, совершать крайне сложное и опасное путешествие в неизвестную страну, изучать там Йогу, да ещё и провести в Тибете более семи лет времени. Это звучит примерно так же странно, как идея поехать из России в Индию для обучения русским народным танцам. Есть ли в этом смысл ?



На основании выше сказанного вполне вероятной теорией может быть следующее. Вероятно, что Йога пришла в Индию не от так называемой Индской цивилизации, а со стороны Тибета, когда Тибет был отдельным государством и занимал часть территории современной Индии. В то время Тибет назывался Великим Тибетом. А поскольку всё в Тибете держалось в строжайшем секрете, для того чтобы не создавать скандала, индусы могли просто позаимствовать часть учений древних тибетцев и модифицировать их под свой локальный климат и другие местные условия жизни.



Подтверждение этой теории можно найти в различиях школ Йоги. Известно, что тибетские виды Йоги являются более физически активными, чем индийская Йога, и имеют более терапевтическую направленность. Вполне вероятно, что современная Янтра-Йога является не одним из направлений Йоги, а тем самым источником Йоги, позаимствованной с Тибета. Тому есть несколько причин.

Во-первых, асаны тибетской Янтра-Йоги идентичны тем, которые сегодня практикуются везде. Во-вторых, в тибетской Янтра-Йоге можно найти все асаны, которым обучали ученики Кришнамачарьи – Айенгар, Пт. Джойс, Дешикачар. В-третьих, для Янтра-йоги характерен динамический режим практики при котором важны не только положения тела, но и последовательности движений для входа в янтру и выхода из неё.



4. Янтры удерживаются на 4 счета. Одной из особенностей йоги Кришнамачарьи является именно «счетный» формат практики – асаны выполнялись под счёт.



5. В Янтра-Йоге движение связано дыханием.



6. Янтра-Йога имеет терапевтическую направленность.



7. Янтра-Йога привлекала женщин к практике асан. В индийских текстах по Хатха-Йоге не встречаются упоминания о том, что эти практики подходят женщинам, в то время как тибетские тексты явно указывают на различия разных упражнений для мужчин-йогинов и женщин-йогинь. Как известно, Кришнамачарья, обучал и женщин.



Очень похоже на то, что тибетская Янтра-Йога была как бы более общим вариантом Йоги, а её индийская версия стала упрощённым вариантом тибетского направления. Всё, что лежало в основе практик Кришнамачарьи, что он называл Йогой, и чего нет в индийских традициях, могло быть почерпнуто им из тибетской Йоги.

Послесловие

Подведём небольшой итог прочитанному. Что мы узнали из этой статьи ?



Во-первых, Йога – это не только и не столько физические упражнения, в первую очередь Йога – это целый комплекс из физических, психических и духовных практик. Йога – это философия, смешанная с законами физики, ставящая целью здоровье, гармонию, союз духа и тела.



Во-вторых, существует несколько разных направлений Йоги, а история Йоги до сих пор остаётся запутанной и полной загадок.



И в-третьих, Йога стала частью культурного наследия человечества планеты «Земля».



Добра и удачи всем.



