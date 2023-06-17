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В данной статье мы прикоснёмся к древней философии, запечатлённой в архитектуре и форме, и попробуем осознать её смысл. Речь пойдёт о так называемых ступах, которые хорошо известны любому буддисту и любителю культуры Востока. Статья расскажет о сакральной геометрии объекта, о заложенной в неё идее, а также покажет фотографии реальных построек, использующих древнее знание в разных уголках планеты «Земля».

Ступы. Храмовый комплекс Борободур. Остров Ява. Индонезия

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Начнём познание с названия объекта и его этимологии, то есть происхождения. Слово «ступа» является словом языка Санскрит (санскр. स्तूप, IAST: stūpa) – очень древнего языка, который сохранился в современной Индии. Не смотря на созвучие со ступой из современного русского языка, санскритская ступа не является предметом для измельчения вещества. «Ступа» в Санскрите означает макушку, то есть верхушку головы, а также земляной холм. Некоторые люди называют ступу как «субурган», что близко к монгольскому названию «суварга». По бурятски ступа звучит как «субарга». На тибетском языке название ступы звучит как «чортен».



Физическим смыслом ступы является небольшая постройка, а иногда даже и целое здание, в том случае если ступа увеличена в размере и представляет собой объект паломничества. В большинстве случаев ступа является монолитным, то есть неразборным на составные части, сооружением. Если ступа используется в качестве здания, каноническая форма ступы может претерпевать небольшие изменения, связанные с увеличенными габаритами объекта и устойчивостью всей конструкции.



Ступа имеет не случайную форму. Каждая деталь в составе объекта имеет свою, строго определённую геометрию, несёт определённый смысл и хранит заложенную в неё идею.

Ступа монастыря Ронгбук на фоне горы Эверест. Ступа монастыря Ронгбук на фоне горы Эверест. Ступа на входе в Долину Дзогчен. Тибет. Ступа Боуднатх. Катаманду. Непал. Ступа. Непал.





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В некоторых случаях, таких как, например, храмовый комплекс Боробудур, расположенный на современном острове Яве в государстве Индонезия, ступа приобретает огромный размер и становится не просто зданием, а – целым храмовым комплексом. Храмовый комплекс («чанди») Боробудур (индон. Candi Borobudur) является одним из древнейших сохранившихся примеров уникального сочетания нескольких факторов: во-первых, форма комплекса сама выполнена в виде ступы, а во-вторых, верхняя часть комплекса состоит из множества более мелких по размеру ступ. Иными словами, храм Боробудур – это гигантская ступа, состоящая из других ступ.

Храм Боробудур. Ступы верхнего яруса. Боробудур.





Обычно подобные «рекурсивные» типы геометрии объектов использовались для храмовых комплексов, имеющих наивысшее, то есть архиважное, значение. Постройка храма Боробудур является настолько древней, что некоторые её части были утеряны или найдены разбросанными в разных участках окружающей местности. Достаточно одного взгляда на материал строения для того чтобы понять, насколько старой она является.



Для понимания того, почему ступы имеют свою уникальную и мало похожую на окружающие здания форму, обратимся ко значению ступы в буддизме.



В современном буддизме считается, что существует восемь видов ступ. Все они имеют очень схожее строение, различающееся небольшими деталями. Нижняя и верхняя части всех ступ – одинаковы для всех видов ступ. В большинстве случаев заметить различие можно только в средней части строения.

Схема Ступы Просветления. Схема Ступы Просветления.





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Каноническая буддийская ступа состоит из пяти основных частей. Эти пять частей напрямую связаны с пятью так называемыми первоэлементами или элементами материи, если говорить по-простому. Пять элементов материи в буддизме в точности совпадают с представлениями старых алхимиков об устройстве материи окружающего мира. Единственная разница между моделями или схемами строения вещества у буддистов и алхимиков состоит в том, что буддисты зарисовали схему в том виде, который можно узреть в реальном мире, в то время как алхимики на своей схеме отобразили состояния вещества отсортированными по «тонкости» или «плотности».

Пять первоэлементов материи. Символическое изображение.

Итак, если смотреть на схему типов материи алхимиков снизу вверх, то есть от самой тяжёлой к самой лёгкой, то мы увидим следующие «вещества»: Земля (Terra), Вода (Aqua), Воздух (Aer), Огонь (Ignis), Эфир (Æther). Земля является синонимом твёрдого агрегатного состояния вещества, который вы скорее всего изучали на уроках химии. Вода – это жидкое состояние. Воздух – это газообразное вещество. Огонь – это наполовину форма, а наполовину состояние движения материи, то есть, огонь – это форма распада и синтеза вещества, а также это промежуточное состояние между атомарным и суб-атомарным типом материи. В некотором смысле под огнём можно подразумевать такие состояния вещества как плазма, электронный газ и некоторые другие состояния вещества, мало изученные современной наукой. Пятый и верхний элемент на схеме – это эфир – наилегчайшая и наитоньчаяшая материя суб-атомарного типа. Эфир – это материя, из которой простроены составные части атома.

Ступа Лотоса. Лумбини. Непал. Ступа Лотоса. Лумбини. Непал. Ступа на фоне гор. Тибет.





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Как мы видим, в буддизме названия пяти элементов являются точной копией пяти элементов алхимии. Единственное различие – это словесная форма пятого элемента. Алхимики называют его вездесущим эфиром, а буддисты называют его словом «пространство», что по сути есть «среда», что равнозначно алхимическому эфиру.



Как было замечено ранее, на схеме алхимиков элементы отсортированы по «массе», а на схеме буддийской ступы элементы расположены в том порядке, в котором они обычно видны человеком в окружающем мире. Что это значит ? Земная кора, будучи твёрдой и тяжёлой, лежит на дне мирового океана, состоящего из жидкости, которая более легка и подвижна, чем твердь. Огонь в буддизме расположен под воздухом (ветром), поскольку древние люди, зажигая костёр, чувствовали движение воздуха над огнём. По их мнению, огонь был посредником, превращающим воду в воздух. А ведь действительно, когда человек варил суп, состоящий из жидкости, именно с помощью огня вода превращалась в воздух. То есть, своя логика в этом есть. Верхним элементом в буддизме, так же является самая тонкая эфирная материя, которую люди называют разными именами в разное время и разном месте. Сейчас, в начале двадцать первого столетия, люди стали называть эфир такими именами, как «тёмная материя» и «тёмная энергия». Не будет удивлением если через несколько лет учёные опять изменят название для этого типа материи и будут искать его под новым именем в очередной новой теории устройства вселенной.

Буддийская ступа в храмовом комплексе Боднатх. Катманду. Непал.

Давайте теперь попробуем проанализировать геометрические формы ступы, исходя из того, что мы узнали о материи. Земля или твердь ассоциируется с прямоугольной или квадратной формой, а кристаллическая решётка часто имеет форму куба. Вода или жидкость очень похожа на окружность, поскольку она имеет очень плавные и сглаженные края, а капли воды в действительности и есть шарики, если смотреть на них в состоянии невесомости. Огонь или плазма очень похожи на треугольник – острый, резкий, быстрый, стремящийся вверх поток материи. Оставшиеся две формы материи представляют собой самые сложные в построении ступы элементы.



Воздух или газ обычно изображается в виде подвижной части ступы, находящийся над конусом элемента огня. Эта часть довольно часто выполнена из конструкции, имеющей некоторую степень свободы. Всё основано на чистой логике, ибо только так можно сохранить идею на много тысячелетий вперёд. Только идеи, мифы и сказания могут пережить рассыпающиеся камни и испаряющиеся реки. Элемент воздуха часто выполнен как скопление свисающих верёвок с развевающимися флажками или бахрома из лепестков, колеблющихся на ветру. Могут быть и другие импровизации, ведь идея и смысл – важнее внешней оболочки.



Пятый элемент ступы обычно изображён самым мелким по толщине элементом, создавая ассоциацию с тончайшим типом вещества. Это может быть сделано с помощью маленького шарика, насаженного на элемент воздуха, узкого шпиля, устремлённого в космос, или даже какого-то другого символа. Главное – соблюсти пропорции и не нарушать логику.

Ступы монастыря Дирапук у горы Кайлас. Ступа Примирения. Элиста. Калмыкия.





Некоторые из ступ, найденных в Тибете, имеют упрощённую структуру, но всегда содержат пять основных частей, олицетворяющих пять элементов материи. Подобный подход можно увидеть и в храме Боробудур, расположенном в Индонезии – всё выполнено в упрощённом виде, но основной смысл сохранён – основание сделано прямоугольным, «вода» выполнена в форме колокола, «огонь» похож на конус, а оставшиеся два верхних элемента, судя по всему, были утеряны из-за старости. Скорее всего, самые тонкие детали построек просто не могут выжить из-за того, что они сделаны из тонких и хрупких материалов, подверженных окислению и эрозии.



Согласно современному буддизму, каждая из пяти основных частей ступы в свою очередь состоит из других частей, имеющих особый смысл. Опишем каждую из пяти частей современной буддийской ступы подробнее.

Земля и твердь

Самая нижняя часть «земли» в прямом смысле ассоциируется с землёй и основой. Ступеньки, ведущие вверх от основы, являются тремя драгоценностями буддизма – прибежищем в Будде, в Дхарме и в Сангхе. Дхарма – это космический закон бытия, являющийся основой нравственности. Сангха означает сообщество или коммьюнити (от англ. community) буддистов. Над нижними ступеньками «земли» расположена самая крупная часть элемента «земли» – квадратный блок, на котором изображены животные, часто – снежные львы, обозначающие смелость и храбрость.



Над храбростью снежных львов есть расширение. Оно называется малым и большим лотосами. Лотосы символизируют шесть освобождающих действий (т. н. «Парамит») буддизма – щедрость, этику, терпение, усердие, медитативное сосредоточение и мудрость.

Дхамекх. Сарнатх. Индия. Бодх-Гайя. Индия.

Место просветления Будды.





Над расширением есть шесть частей, сужающихся кверху. Эти части также имеют определённый смысл и символизируют разные шаги, которые каждый человек совершает для достижения состояния пробуждения. Описание этих шагов может занять не одну сотню страниц, поэтому оставим эту тему для других статей.



Над шестью ступенями «земли» находится «вода» или водный элемент ступы.

Вода и жидкость

«Водная» часть ступы является самой простой с той точки зрения, что она состоит всего из одного символа, но по важности на пути достижения просветления она, пожалуй, является самой трудной. «Водная» часть символизирует сосуд или вазу. Сосуд может быть выполнен в разных стилях, в зависимости от региона, местности и принятой в нём формы сосуда для жидкости.

Сосуд обозначает множество явлений – внимательность, распознавание явлений, усердие, искреннюю радость, полезные навыки, глубокую медитацию и уравновешенность при принятии решений. Иными словами, сосуд – это всё то, что нужно накопить и применить буддисту на практике на протяжении всего пути достижения своего состояния пробуждения.



Над сосудом находится «огонь» или огненный элемент ступы.

Пагода мира. Япония. Ступа мемориала Чоенг Эк. Камбоджа.





Огонь

«Огненная» часть ступы состоит из трёх символов.



В нижней части «огня» расположен Восьмеричный путь благородных на Пути медитации. Над ним растёт Дерево жизни, олицетворяющее десять видов трансцендентального знания. Над деревом расположен конус из тринадцати колец. Десять нижних колец обозначают десять аспектов мудрости Будды, а три кольца над ними символизируют воспоминания, то есть память о прошлом, настоящем и будущем времени.



Над «огнём» расположен «ветер» или воздушный элемент ступы.

Ветер или воздух

Элемент воздуха состоит из так называемого зонта, который означает удачу и преодоление страданий. Действительно, если у тебя есть зонт во время дождя, это означает, что тебе повезло и ты не промокнешь.



Над «воздухом» расположен пятый элемент.

Пятый элемент

Пятый элемент, пространство вселенной или эфир, состоит из расположенных снизу вверх символов луны, солнца и драгоценного камня.



Луна обозначает относительное просветление и мудрость Будды.



Солнце символизирует безграничное сочувствие. Такое же, как у Владимира Маяковского в его стихотворении про звезду Солнце.

«Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,

светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и Солнца!»

Ступа. Непал.

Драгоценный камень является квинтэссенцией процесса просветления и пробуждения. Главная идея камня состоит в неразрушимой природе ума, исполнении всех желаний и, кончено же, в ясном свете ума.



В некоторых вариациях ступ луна, солнце и камень заменены на устремлённый в небо конус, но классический пятый элемент обычно изображён тремя упомянутыми символами.



Да пребудет с вами древнее знание.



