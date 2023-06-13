Государство Непал, расположенное чуть южнее горного хребта Гималаи, успело пережить уже более сотни землетрясений с начала 2023 года. Об этом свидетельствует статистика землетрясений портала Volcano Discovery.
реклама
Подземные толчки в Непале распределились по пяти группам в зависимости от магнитуды:
- менее 2 баллов – 6 шт.
- от 2 до 3 баллов – 42 шт.
- от 3 до 4 баллов – 40 шт.
- от 4 до 5 баллов – 24 шт.
- 5 и более баллов – 2 шт.
Основная часть землетрясений имела силу от 2 до 4 баллов, таких толчков произошло 82 штуки за период 2023 года с первого января по сей день 13 июня. Колебаний силой от 4 до 5 баллов произошло 24 штуки, а самых мощных землетрясений силой более 5.0 баллов произошло два, из них первое имело силу 5.6 баллов и случилось 24 января, а второе трясло землю на 5.2 балла и произошло 28 апреля 2023 года.
Больше подробностей можно найти на статистическом портале:
https://www.volcanodiscovery.com/ru/earthquakes/nepal/archive/2023-01-01-2023-06-13.html
Государство Непал расположено в одном из самых неудачных с точки зрения сейсмической безопасности мест планеты – Непал в прямом смысле находится на Гималаях – цепи гор шириной 1335 километров и длиной 2330 километров. Горы Гималаи являются самой высокой горной системой планеты «Земля» – высота пика Гималаев составляет 8848 метров над уровнем мирового океана. Горная цепь Гималаев является результатом столкновения двух литосферных плит земной коры планеты – Индийской и Евразийской.