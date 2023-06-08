Спасением занималась бригада пожарных, хотя казалось бы причем тут они
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Необычный случай произошёл в штате Техас. Бригада пожарной службы округа Южный Монтгомери (South Montgomery County) была вызвана для спасения собаки, застрявшей в ливневой канализации с закрытой металлической решёткой.
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После прибытия на место, оказалось что вызову спасателей поспособствовал другой четвероногий друг человека, который привлёк внимание людей к застрявшему в канализации псу.
Пожарные сняли тяжёлую крышку люка и достали бедную собаку из заточения. Каким образом одна собака смогла попасть внутрь ливневой канализации, а другая – заметить её – остаётся загадкой, но в любом случае точно можно сказать лишь то, что дружба четвероногих помогла решить проблему и спасти жизнь.
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