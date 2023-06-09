Приветствие читателю.

Предисловие

Данная запись будет первой частью из серии повествований о путешествии в необычные, неизвестные и непонятные места, времена и обстоятельства. Какие-то части путешествия будут реальными, другие части могут быть совершенно невообразимы для пытливого ума, фантастичными и даже сказочными. Грань между вымыслом и реальностью будет весьма условной, потому что в природе нет ничего идеально ровного и прямоугольного, как это принято у человека планеты «Земля» эпохи примерно через две тысячи лет после рождения Иисуса Христа.

Вода, вода, вода …

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что ваша планета «Земля» на 70 процентов покрыта водой ? Наверное, знаете. И что оставшиеся 30 процентов суши являются лишь выступающей и видимой частью суши ? Конечно же знаете. Но знаете ли вы, как выглядела ваша планета много-много лет назад ?

Современные учёные признают, что в прошлом времени уровень мирового океана, то есть толщина водного покрова на поверхности планеты «Земля», был ниже, то есть меньше и тоньше. В истории нынешней инкарнации человечества планеты даже сохранились обрывки информации о так называемом великом потопе. Мифы и легенды говорят о том, что однажды на планету хлынуло настолько гигантское количество жидкости с названием вода, что весь известный человечеству мир «потонул». Не будем пытаться выяснять насколько правдивой была эта история о потопе, но попробуем воспроизвести или смоделировать эту ситуацию в обратном направлении. То есть, полетим в машине времени назад в прошлое и посмотрим, какой была планета с меньшим количеством воды на поверхности. Современные знания вполне позволяют сделать это.

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Вот так выглядит карта жидкости на поверхности сейчас.

И примерно так она выглядела когда толщина водного покрова была на 50 метров меньше нынешнего.

Для большего контраста посмотрим, как выглядела суша и вода при уменьшении толщины океана на 100 метров.

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Здесь следует упомянуть о том, что карта является примерной, то есть не точной, потому что все космические сферические тела природного происхождения имеют особенность остывать и увеличиваться в размере по мере прохождения времени. Это значит, что в прошлом времени диаметр планет, в том числе и этой планеты, был меньше, чем сейчас, и суша, называемая материками, располагалась в несколько иных местах нашей виртуальной карты. Но для простоты понимания нам сейчас будет достаточно этой карты.

Что мы можем видеть на карте ? Территория современной Европы была намного больше нынешней и переход из одной части в другую осуществлялся очень просто. Северные земли были менее затоплены, чем сейчас, и на них можно было жить. Современные Индия и Индонезия были соседями или даже одним государством. Площадь земель Индонезии была примерно в 2 или даже 3 раза больше нынешней. Нынешняя Австралия также имела больше суши и, что очень важно, имела намного большую связь по суше с Индонезией. Если учесть фактор расширения планеты во времени, то Австралия была южной частью Индонезии. Переход между нынешними Евразией и Северной Америкой происходил также по суше. Что это значит ? Это значит, что человечество жило на одном гигантском материке, путешествовать по которому можно было по суще практически везде кроме нескольких островов типа острова Мадагаскар и Новой Зеландии.

Очевидцы

Существуют ли дожившие до нынешнего времени свидетели той эпохи единого континента ? Очень маловероятно. Кроме изолированных на островах племён аборигенов, наверное, никто не помнит о том времени. Так давайте же спросим жителей этих островов.

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На территории нынешней Индонезии находятся одни из наиболее ранних ареалов расселения древних людей. Обнаруженные на острове Ява нидерландским антропологом Эженом Дюбуа ископаемые останки одного из подвидов человека прямоходящего — питекантропа, также известного как яванский обезьяночеловек, относятся к периоду нижнего палеолита, их приблизительная датировка — от 1 миллиона до 700 тысяч лет назад. Об этом говорит международная энциклопедия. Что же. Наша теория подтвердилась.

Попробуем копнуть глубже ? Как в Индонезии называется их страна ? Они называют свою страну как «Ibu Pertiwi», что означает «Мать Земля». Существует даже национальный символ или образ богини, обозначающей их землю (страну, государство).

Изображение Ibu Pertiwi (Мать Земля) в виде женщины-богини

Есть ли что-то подобное у соседа, а точнее, бывшей северной части страны, Индии ? Есть. Слово पृथिवी на древнем языке Санскрит означает землю, почву, землю как элемент, гору. Слово означает также землю в совокупности с небом. Читается слово как pṛthvī , что по-русски может звучать примерно как «Притви». Очень похоже на название «Pertiwi» у соседа.

Насколько древны данные источники информации ?

Известно, что язык Санскрит передавался в устной форме. Только после появления примитивных технологий у человечества, стали создаваться письменные свидетельства мифов и легенд, записанных на Санскрите. Одни и те же мифы, передаваемые из уст в уста, звучали одинаково для уха человека, но выглядели по-разному на твёрдом носителе. Известно, что мифы и легенды на Санскрите записывались разными людьми на разных языках, используя разные иероглифы. Верно обратное – разные иероглифы разных сохранившихся языков имеют одинаковое прочтение и значение, что говорит о том, что язык Санскрит был намного древнее всех материальных вещей, доживших до нашего времени и, с большой долей вероятности, он был одним из самых древних сохранившихся языков человечества.

Языки нынешней Индонезии имеют большое сходство с языками островов, расположенных практически по всей водной части планеты от острова Мадагаскар в Индийском океане до островов в Тихом океане. Жители островов в меньшей степени подвержены смешению с основными изменениями современности и следовательно индонезийские языки имеют большую долю древних слов чем языки основной части материкового мира. Иными словами, эти языки очень и очень стары и сохранили много очень древних слов.

Да пребудет с вами древнее знание.



