Многих зацепило следующее сравнение: RTX 5070 по производительности равна RTX 4090. Понятно, что это чистый маркетинг, Apple тоже любит сравнивать свои встройки с RTX 4090, забывая приставку Laptop и т. п. мелкие шалости.

Кроме гейминга, есть и другие сферы использования видеокарт, и вот об одной из них речь сейчас и пойдёт. Это видеомонтаж. Программ для обработки видео, как и игр, очень много, и у всех свои требования к GPU, поэтому речь пойдёт о конкретной программе: Adobe Premiere Pro 2025.

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Не надо быть крупным специалистом, чтобы выбрать видеокарту для Adobe Premiere Pro, смотрим всего на два параметра: производительность с одинарной точностью (FP32) и пропускная способность памяти (ПСП). И второй параметр самый главный, т. е. если «тигру не докладывают мяса!», то никакие красивые цифры FP32 не позволят видеокарте «раскрыться».

Можно не смотреть спецификации, чтобы понять, что у новой линейки видеокарт производительность с одинарной точностью будет выше, чем у предыдущей. А вот с ПСП не всё так однозначно. RTX 4070 имел значение — 504 ГБ/с, в то время как у RTX 3060 Ti GDDR6X — 608 ГБ/с.

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Так вот в новой линейке реальная пропускная способность памяти (эффективная для видеомонтажа не работает), как и значения FP32 выше.

И хитом выглядит видеокарта на чипсете GeForce RTX 5070 Ti с пропускной способностью памяти в 896 ГБ/с. Объём видеопамяти также важен, но не играет такого большого значения, как для других приложений и задач ИИ. Но так как в программе Adobe Premiere Pro 2025 тоже есть свои ИИ-инструменты, а также можно использовать ИИ-плагины и расширения от сторонних производителей, то, конечно, хотелось бы, чтобы VRAM «отсыпали» побольше.

Так как речь зашла о ИИ, производительность тензорных ядер также выросла, как и производительность с одинарной точностью. И в совокупности с увеличенным значением ПСП эти параметры и «выстрелят» в таких приложениях, как Adobe Premiere Pro 2025.

Во многих новостях и статьях появилась информация из блога NVIDIA: «графические процессоры серии GeForce RTX 50 обеспечивают скачок в развитии кодеров и декодеров NVIDIA благодаря поддержке профессионального цветового формата 4:2:2».

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Раньше, чтобы на платформе Windows аппаратно декодировать HEVC-видео с цветовой выборкой 422, вам обязательно был нужен либо процессор Intel со встройкой, либо дискретная видеокарта Intel Arc.

Сама Nvidia не раскрыла пока подробности, с какими форматами работает цветовая выборка 422, логично было предположить, что это популярный формат H.264/HEVC, в который пишут все популярные камеры и камкордеры.

На помощь нам пришёл инженер компании Adobe, который заявил, что давно просил производителей графических чипсетов поддержать цветовую выборку 422, и что они сотрудничали по этому поводу.

И вот он заявил, что будет поддержка цветовой выборки 422 для форматов HEVC, а также для «устаревшего» H.264.

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Многие камеры до сих пор пишут в формате 10-бит H.264 с цветовой выборкой 422. И на рынке был только один производитель, который «асиками» поддерживал такую возможность в SoC — Apple Silicon.

Если двойной кодер NVENC в линейке RTX 40 (его обозначали как «dual encoders») требовал поддержки софта, то в линейке RTX 50, начиная с видеокарты RTX 5080, как ранее у профи видеокарт RTX/Quadro, появилось два аппаратных декодера NVDEC, для которых не требуется оптимизации, со слов другого инженера компании Adobe:

Сама NVIDIA про новое поколение движка NVDEC пишет так:

«Декодер NVIDIA шестого поколения со скоростью декодирования в 2 раза выше для видео H.264.

Декодер NVIDIA 6-го поколения способен декодировать и воспроизводить до восьми видеопотоков 4K60 4:2:2 одновременно».

Для двух декодеров NVDEC умножаем количество видеопотоков в 2 раза, что может пригодиться для редактирования большого количества углов съёмки в мультикаме.

Если «инсайд» от инженеров Adobe верен, то линейка продуктов RTX 50, особенно на фоне RTX 40, выглядит практичной покупкой для работы в такой популярной программе видеомонтажа, как Adobe Premiere Pro 2025. Особенно для владельцев процессоров AMD Ryzen, которым не хотелось переходить на Intel из-за поддержки QSV и цветовой выборки 422.

Кстати об AMD, они также улучшили свои аппаратные декодеры и кодеры в новой архитектуре RDNA 4: «Помимо поддержки декодирования и кодирования AV1 видео с разрешением 8K60, добавлено аппаратно-ускоренное кодирование AV1 с поддержкой B-кадров». Другие подробности узнаем уже после выхода обзоров.