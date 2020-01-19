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Почему cyberpunk может стать лучшей игрой?

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Всем привет, сегодня я выскажу, почему cyberpunk может стать лучшим.
1. Сюжет в игре. Может в игре настолько интересный сюжет, что они не успели его проработать к дате выхода
2. Графика. В игре на все 100% будет "сумасшедшая" графика, ведь игра будет довольно свежа и обгонит всех по графике.
3. Физика. Поскольку эта игра выйдет в 2020 (17 сентября), значит физика должна быть отличной и, возможно, очень приближенная к реальности.
4. Нетребовательные характеристики. Да-да, возможно в игре будет возможность играть на самых минимальных настройках, и в неё можно будет играть даже на минимальных настройках.


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