Всем привет, сегодня я выскажу, почему cyberpunk может стать лучшим.

1. Сюжет в игре. Может в игре настолько интересный сюжет, что они не успели его проработать к дате выхода

2. Графика. В игре на все 100% будет "сумасшедшая" графика, ведь игра будет довольно свежа и обгонит всех по графике.

3. Физика. Поскольку эта игра выйдет в 2020 (17 сентября), значит физика должна быть отличной и, возможно, очень приближенная к реальности.

4. Нетребовательные характеристики. Да-да, возможно в игре будет возможность играть на самых минимальных настройках, и в неё можно будет играть даже на минимальных настройках.



