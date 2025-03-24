В прошлой части мы познакомились с весьма функциональным устройством видеозахвата - Epiphan DVI2USB 3.0. Это был весьма интересный опыт и, казалось, бы, сделанные вводы позволяют считать это устройство весьма подходящим и достаточным для решения вопроса захвата видеосигнала с VGA-выхода старого ПК. Так я думал, пока не познакомился с еще одним представителем профессиональных решений для видеозахвата аналогового сигнала. Встречайте – XtremeRGB-Ex1+ для шины PCI Express x4 от британской компании Electronic Modular Solutions Ltd.

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EMS XtremeRGB-Ex1+ (фото из документации)

EMS XtremeRGB-Ex1+ как есть, в домашней обстановке

К сожалению, устройства компании EMS в России официально не представлены, в отличие от ранее рассмотренного Epiphan DVI2USB 3.0, производитель которого имеет в России свое представительство. При этом, как ни странно, интерфейс управления XtremeRGB-Ex1+ имеет русификацию от производителя, а интерфейс Epiphan DVI2USB 3.0 этим обделен. Вот такие забавные противоречия. Следует отметить, что в перечне продукции EMS устройств видеозахвата для интерфейса USB нет, а у Epiphan наоборот, имеются решения для шины PCI Express. Но это все так, мелкие особенности крупного бизнеса. Нас же интересует весьма конкретный вопрос – может ли этот самый XtremeRGB-Ex1+ удовлетворить скромные потребности для видеозахвата при работе со старыми ПК и чем он лучше/хуже рассмотренного ранее Epiphan DVI2USB 3.0.

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XtremeRGB-Ex1+ это одноканальное устройство, устанавливаемое в разъем PCI Express с как минимум четырьмя линиями (x4). Будет ли устройство работать в разъеме PCI Express, имеющем одну линию – мне неизвестно и документация на этот счет тоже ничего не говорит. Это следует иметь в виду, если вы хотите поставить себе такую или подобную карту. Например, в моем ПК установлена материнская плата GigaByte X570 AORUS Ultra, у которой есть единственный слот, в который можно было установить XtremeRGB-Ex1+: в слот PCI-E x16 установлена видеокарта GF 4070Ti, слот PCI-E x8 перекрыт системой охлаждения видеокарты и недоступен, в слот PCI-E x1 установлена звуковая карта, а PCI-E x4 как раз остался свободным.

Надо внимательно смотреть на возможности материнской платы ПК, планируемого для использования совместно с внутренним устройством видеозахвата.

В линейке XtremeRGB-Ex присутствуют как одноканальные устройства (например, XtremeRGB-Ex1+, так и многоканальные. Также допускается установка нескольких плат в один сервер для обеспечения одновременной работы с 32 каналами видеозахвата. XtremeRGB-Ex1+ - это самая младшая модель из всей линейки, но она обладает всеми возможностями старших плат.

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Что касается ценового аспекта, то, как и в прошлый раз с Epiphan DVI2USB 3.0, XtremeRGB-Ex1+ мне удалось приобрести по весьма, на мой взгляд, привлекательной цене. Реальную же цену XtremeRGB-Ex1+ с наскока найти не удалось – на официальном сайте производителя стоит «цена по запросу», а дилеры на глаза не попались. Но, полагаю, цена должна быть сопоставима ценам аналогичных продуктов Epiphan.

Краткие характеристики XtremeRGB-Ex1+ с официального сайта

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Первое, что бросается в глаза – скорость передачи данных до 650 Мб/с. Причем, относится это не к интерфейсу в целом, а конкретно к самому устройству. Это очень солидная «цифра» и в дальнейшем можно убедиться, что производитель указывает ее не просто так.

Процедура установки драйверов производится по аналогии с Epiphan DVI2USB 3.0 – сразу же при установке автоматически обновляется firmware (драйвер, ПО и firmware поставляются одним установочным пакетом). При установке разрешается выбрать язык интерфейса, в числе которых есть и русский. После перезагрузки запускается родное ПО и на экране появляется главное рабочее окно

Надпись «нет сигнала» можно изменить на любую другую, но вот загрузить свою заставку, как в Epiphan DVI2USB 3.0, увы, возможности нет. Да и не нужно это, о чем далее.

Снова минимализм, на сей раз даже больший, чем у рабочего окна Epiphan DVI2USB 3.0. В некотором роде это объясняется тем, что ПО XtremeRGB-Ex1+ не имеет собственной возможности записи видеосигнала. Для записи следует использовать стороннее ПО. В моем случае снова обращаюсь к привычному VirtualDub.

Теперь пройдусь по вкладкам меню и перечислю основные возможности XtremeRGB-Ex1+, актуальные для моих задач:

1. Окно «Окно»

Данная вкладка отвечает за отображение окна захвата. Главное отличие от Epiphan DVI2USB 3.0 заключается в том, что для XtremeRGB-Ex1+ размеры окна задаются заранее и динамически не меняются. Это гораздо больше напоминает работу с обычным монитором – любые экранные разрешения источника сразу масштабируются до заданных размеров окна. Такой вид более привычен. Но в то же время есть и неудобство – если вы меняете разрешение экрана источника (например, разрешение рабочего стола ПК, с которого получаете видеосигнал), то для четкого отображения этого рабочего стола в окне ПО видеозахвата надо снова идти в меню и задать соответствующее разрешение окна. Это, необязательно и, если вы просто контролируете входной сигнал, то совершенно неважно, что там стоит (ставьте что-то среднее, типа 1024x768 и этого будет более чем достаточно), а вот если непосредственно управляете ПК, то лучше установить одинаковые разрешения во избежание появления искажений.

2. Окно «Ввод»

Сразу можно отметить отсутствие выбора параметров ввода (разрешения, частоты и т.д.), с которыми требуется работать. Видимо, XtremeRGB-Ex1+ поддерживает все, что только можно, поэтому в явном виде выбор параметров ввода для аналогового сигнала отсутствует. Он возможен только для захвата с цифрового источника, т.е. в рамках редактирования EDID (у Epiphan DVI2USB 3.0 возможность изменения EDID тоже присутствует), но эту тему тут не рассматриваю, т.к. интересует только видеозахват с VGA.

XtremeRGB-Ex1+, как и Epiphan DVI2USB 3.0, выдает себя за монитор

По обыкновению видеограббер претворяется монитором

3. Окно «Экранное меню»

Присутствует возможность настроить содержимое оверлея, который будет отображаться поверх окна захвата. Причем, в случае с XtremeRGB-Ex1+ эта возможность действительно полезна в отличие от такой же функции у Epiphan DVI2USB 3.0, которую я даже не упоминал ввиду ее бесполезности. Epiphan DVI2USB 3.0 позволял выводить в оверлей любой статичный текст или время – зачем, трудно сказать, т.к. этот оверлей не подлежит захвату и в конечный сжатый видеофайл не попадет. А вот XtremeRGB-Ex1+ может выводить в этот оверлей реально полезную информацию, например, параметры экрана источника и частоту кадров захвата, а также еще некоторую техническую информацию об источнике. Это особенно важно, если источников несколько и у каждого какие-то уникальные параметры (актуально для многоканального захвата). Для меня полезность этой функции заключается в том, что она позволяет понять пределы возможностей XtremeRGB-Ex1+, а также видеть в реальном времени изменения параметров вывода источника (разрешение, fps). Конечно, очень жаль, что на конечное видео эти данные не попадают, но это никак не умаляет полезности данной функции.

4. Нельзя выбрать кодек, которым будет сжато захваченное видео. Это очевидно, так как само ПО XtremeRGB-Ex1+ не обладает возможностью кодирования захваченного видео. Но в DirectShow-приложении, используемом для обработки захваченного видео, само собой, можно использовать любой доступный в системе кодек. Но при этом функция снятия скриншотов по нажатию на соответствующий пункт меню, в ПО XtremeRGB-Ex1+ присутствует, что позволяет оценить качество картинки источника.

5. Работа с DirectShow-приложением также проста и очевидна, как и для Epiphan DVI2USB 3.0

6. Теперь о самом важном отличии XtremeRGB-Ex1+ от Epiphan DVI2USB 3.0. XtremeRGB-Ex1+ обладает примерно вдвое большей мощностью. В начале я заострил внимание на «цифре» 650 Мб/с – поясню более подробно. Вспомним, с каким fps позволял захватывать экран рабочего стола Epiphan DVI2USB 3.0 при разрешении 1024x768 и 75Гц – 37-38 fps. Весьма неплохо и, вроде бы, достаточно для подавляющего большинства случаев. Но XtremeRGB-Ex1+ поднимает планку на недосягаемый уровень и позволяет качественно записывать очень динамичные сцены, например, в играх. При более высоких установленных параметрах - 1024x768 и 85Гц захват идет со скоростью 85 fps. Ужесточаем условия - 1280x1024 и 85Гц, те же 85 fps. Дальше я просто уперся в возможности видеокарты ASUS V7700 (GF2 GTS), которая не позволяет выставить штатными средствами частоту 100Гц при 1280x1024. Хорошо, ставлю адекватный максимум для VGA – 1600x1200 и 60Гц. Вот тут уже производительность просела, показав 37-38 fps. Что интересно, выбор 16 или 32 битного цвета на рабочем столе не влияет на fps захвата. Можно грубо прикинуть RAW-поток данных от источника, обрабатываемых XtremeRGB-Ex1+:

1280пикселей(разрешение) * 1024пикселей(разрешение) * 4байта(глубина цвета) * 85(реальный fps захвата) = около 450 Мб/с

Но видеопоток содержит еще и много служебной информации, что может серьезно увеличить данную «цифру». А значит, указанные производителем 650 Мб/с очень близки к реальности.

В общем, мощности XtremeRGB-Ex1+ буквально с избытком.

Захват аналогового сигнала обязательно требует разобраться с качеством получаемого видео. А вот тут уже есть маленький такой неоднозначный нюанс. Помните, я говорил, что качество захвата у Epiphan DVI2USB 3.0 при разрешении 1600x1200 буквально идеальное? Так вот у XtremeRGB-Ex1+ при тех же условиях (1600x1200, та же видеокарта и тот же кабель) немного уступает, появляются артефакты по левой стороне экрана и легкое двоение контрастных линий. Оба скриншота сделаны непосредственно из родного ПО, в формате BMP.

Скриншот XtremeRGB-Ex1+ при разрешении источника 1600х1200

Скриншот Epiphan DVI2USB 3.0 при разрешении источника 1600х1200

Что тут повлияло на качество - внутренние наводки на аналоговый тракт или сама «математика» преобразования аналога в цифру, однозначно сказать не берусь. Возможно, это проблема исключительно моего ПК, который просто набит создающими помехи устройствами, и в ином случае все было бы замечательно. За неимением альтернативного ПК оставлю этот вопрос висеть в воздухе. При этом стоит отметить, что у обоих устройств при разрешении 1280x1024 и ниже качество изображения практически идеальное.

Подводя итоги

Теперь уже с оглядкой на прошлое тестирование Epiphan DVI2USB 3.0, можно выделить особенности, преимущества и недостатки XtremeRGB-Ex1+.

1. Отсутствие возможности записи непосредственно из родного ПО XtremeRGB-Ex1+, можно только делать скриншоты. У Epiphan DVI2USB 3.0 такая возможность есть, но с ограничениями в виде принудительного завершения записи при смене режима.

2. При смене режимов вывода сигнала с источника у Epiphan DVI2USB 3.0 возникали легкие фризы и появлялись артефакты. А наличие фризов потенциально позволяет пропустить что-то важное в записываемом видеоряде. XtremeRGB-Ex1+ такого недостатка лишен, т.к. при смене режимов никаких фризов не наблюдается, а если источник сам долго соображает, то на экран выдается интересная заставка со счетчиком времени отсутствия сигнала, отображаемого в миллисекундах. Весьма интересное решение, которое даже может пригодится и дать важную информацию о работе источника сигнала.

3. Как и у Epiphan DVI2USB 3.0 нет встроенного кодировщика аудиосигнала.

4. Фреймрейт захваченного видео также не жесткий, но при этом намного более высокий и стабильный, чем у Epiphan DVI2USB 3.0.

5. Цена. Как уже говорил выше, это тайна покрытая мраком для простых потребителей. Но она, скорее всего, выше чем у Epiphan DVI2USB 3.0, хотя бы потому, что XtremeRGB-Ex1+ - это узкоспециализированное устройство корпоративного класса.

Муки выбора

Поскольку удалось познакомиться с двумя весьма интересными устройствами видеозахвата, то попробую ответить на вопросы, которые я сам себе же и задавал.

1. Нужно ли такое устройство в хозяйстве? Ответ однозначный – да, если ретро-ПК для вас не пустой звук и есть желание делиться качественным контентом с общественностью. А еще оно отлично заменяет монитор, экономя место и обеспечивая гораздо большую оперативность в общении с древними ПК.

2. С финансовой точки зрения имеет ли смысл покупать? Ответ получается вариативный. Если брать новое у производителя, у дилера или в магазине - это дорого. Так что это вопрос ваших возможностей. Конечно, если вы зарабатываете на контенте, то такое устройство точно быстро окупится. Для «просто хобби» - нет, не стоит. А вот когда звезды сойдутся в причудливый узор и луна зайдет за солнце, то может получиться, как в моем случае, что вы встретите подобную железку на барахолке по вкусной цене. Тогда раздумывать точно не нужно - хватай и беги.

3. Какого типа устройство видеозахвата из двух протестированных выбрать – стационарное (PCI-E) или мобильное (USB)? Если есть возможность – «выбрать» оба. Мобильное удобно, если надо оперативно подключиться к какому-нибудь устройству с VGA, необязательно ПК, и сделать это можно будет буквально «на коленке», имея только ноутбук, искать устаревший монитор с входом VGA/DVI не придется. А вот стационарный вариант всегда под рукой, постоянно работает, только лишь воткнуть кабель в источник и понеслось. А если устройство многоканальное, то вообще можно получить несколько виртуальных мониторов на одном большом реальном – очень удобный формат получается. Но если все же придется выбирать, то лично для моих нужд стационарное окажется предпочтительнее – познав столь великую мощь уже сложно от нее отказаться.

Посмотрите, как выглядит видео, захваченное XtremeRGB-Ex1+. Жаль, но «тытруба», как обычно, конвертирует видео по своему усмотрению, но общие впечатления о плавности видеоряда получить можно.

За сим откланиваюсь, до следующих встреч.