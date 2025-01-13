В прошлой части мы убедились в том, что для создания оптимального ретро-ПК для Glide-игр вполне достаточно будет не очень быстрого Pentium III в паре Voodoo 3 3000. Получается относительно недорогая сборка, которая спокойно потянет и D3D и почти все Glide-игры конца прошлого тысячелетия. Почти – это потому, что все же для полной поддержки всех существующих Glide-игр все же требуется уже более дорогостоящая сборка, включающая как минимум один ускоритель Voodoo 2.

В этой статье попробуем сместить акцент в сторону более производительного решения, для которого уже приоритетом будут D3D и OpenGL игры, но совсем отказываться от поддержки API Glide тоже не станем, хочется более универсальный вариант, эдакий комбайн. Единственное НО – очевидно, что чем мощнее платформа, тем больше проблем может возникнуть с очень старыми DOS-играми – некоторые из них не терпят быстрых процессоров и при запуске выдают ошибку деления на 0. Частично проблему можно решить, просто сбросив частоту процессора до минимума, но это все же не гарантирует, что не найдется игра, которая в своем оригинальном исполнении не заведется. Конечно, нет в мире идеала, не получится уложить все хотелки в одну сборку, но, возможно, удастся еще немного приблизиться к недостижимому идеалу. Поэтому создадим обновленный тестовый стенд. Для такого универсального решения пришлось придумать новый логотип, надеюсь, правообладатели не в обиде.

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Как обычно, первым делом материнская плата. В этот раз планируется процессор побыстрее, но помним, что неплохо бы сохранить максимальную совместимость с DOS, поэтому выбираем, как и в прошлый раз, чипсет Intel BX, чтобы была полноценная поддержка шины ISA. Процессор будем использовать весьма быстрый, но не самый топ. То есть Pentium III Tualatin, конечно, можно было бы рассматривать, но есть пара аргументов «против» такого выбора. Для Tualatin-ов можно использовать только определенные модели матплат на BX-чипсете, которые позволяют получить после некоторых манипуляций поддержку последних моделей линейки Pentium III. Таких матплат на рынке уже не так много осталось, купить их сложнее, и они дороже.

Если уж говорить о топовых Tualatin, то их стоимость тоже вряд ли обрадует. Ко всему прочему, далеко не всякий решится и далеко не у каждого найдется техническая возможность для выполнения нужных модификаций матплаты и процессора. Учитывая данный факт, рассмотрим более распространенный и максимально простой вариант, когда не надо ничего дорабатывать напильником, впихивать «невпихуемое» и переживать за последствия.

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Просто возьмем одну из матплат на BX-чипсете, которая официально поддерживает все самые топовые процессоры Pentium III Coppermine, например, ABIT BX133-RAID. Конечно, ABIT снимает с себя ответственность за последствия «разгона» чипсета и установки якобы неподдерживаемой шины 133МГц, но при этом черным по белому в инструкции заявляет поддержку процессоров Coppermine с этой самой частотой шины. Но основная проблема тут не в этом, сам-то чипсет может и гораздо больше, но он не обладает нужными делителями частоты, за счет чего шины PCI и AGP работают на совсем уж повышенных нештатных частотах, и далеко не каждая плата расширения или встроенный IDE контроллер безболезненно могут перенести такой разгон. Но опыт показывает, что, конечно, попадаются случаи невозможности завести то или иное устройство на повышенной частоте, но чаще всего все работает без каких-либо проблем.

Так что идем дальше, к выбору процессора. Здесь нас может ограничить только лишь бюджет, т.к. самые топы из Coppermine-ов стоят много и, что печальнее, найти их очень сложно. Поэтому можно ограничиться чем-то максимально быстрым и доступным – чем-то вроде Pentium III с частотами от 866 до 1ГГц. Дешево и сердито. Конечно, это модели на шине 133МГц. Если брать что-то подобное (от 800 до 1ГГц) на шине 100 с учетом будущего разгона, то это уже выйдет дороже. В конкретной сборке я остановился на Pentium III Coppermine 1ГГц на шине 133МГЦ как более-менее оптимальном варианте для BX-чипсета. Найти их в продаже на барахолках труда не составит, да и цена не кусается.

ABIT BX133-RAID

Воссоединив процессор с матплатой, получим весьма быстрый симбиоз, которому также понадобится соответствующая быстрая память. Я заранее изучил возможности ABIT BX133-RAID в части получения максимального возможного «выхлопа» в данной ситуации и немного «подкрутил» настройки, в частности выставил минимальную латентность для L2-кэша процессора и минимально возможные тайминги памяти. Конечно, эти параметры зависят от конкретного экземпляра процессора и модулей памяти, так что конкретные значения не привожу, отмечу лишь, что лишь один из имеющихся нескольких модулей памяти (256Мб PC133) смог потянуть минимальные тайминги.

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Ничем не примечательная на вид память оказалась очень быстрой

Звуковую карту будем использовать аналогичную той, что была в предыдущей сборке, а именно Creative AWE64. Но не CT4520, а CT4380, чуть более каноничный вариант, на тех же чипах, что и AWE64 Gold – 8903/1745T. К тому же CT4380 определяется в Windows 98SE и не требует установки драйверов, в отличие от CT4520.

Creative AWE64 CT4380

А теперь видеокарты. По большому счету, тут ничего нового, разве что более пристально присмотримся к возможностям карт в новом бенчмарке, а также сравним показатели карт с тестами для предыдущих сборок.

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ASUS V7700 (GeForce 2 GTS 32Мб)

Обратная сторона ASUS V7700

Voodoo 3 3000

Обратная сторона Voodoo 3 3000

Diamond Monster 3D II 12Мб

Обратная сторона Diamond Monster 3D II 12Мб

Orhid Righteous 3D II 12Мб

Обратная сторона Orhid Righteous 3D II 12Мб

Примечание: обратите внимание, что у Diamond Monster 3D II 12Мб на обратной стороне часть чипов памяти выглядят по-другому. Ранее это была версия на 8 Мб, а еще 4 Мб были просто допаяны на свободные места. Никаких прошивок при этом не требуется, только память того же типа, паяльное оборудование и умелые руки. Спасибо за это Владимиру, гуру в вопросах ремонта и модернизации карт Voodoo.

Окончательная конфигурация:

Материнская плата ABIT BX133-RAID (установлены минимальные латентность для кэша L2 и тайминги оперативной памяти). Процессор Pentium III Coppermine 1ГГц, шина 133МГц. Одна планка оперативной памяти 256Мб PC133. Звуковая карта Creative AWE64 CT4380. Видеокарты и ускорители: Voodoo 3 3000 16Мб (и она же в разгоне до 183/183), ASUS V7700 (GeForce 2 GTS 32Мб), Diamond Monster 3D II 12Мб и Orhid Righteous 3D II 12Мб. Операционная система Windows 98SE. Версия драйверов для Voodoo 3 3000 - 1.07.00; для Voodoo 2 - FastVoodoo2 4.6; для ASUS V7700 - 56.55 wdm. Бенчмарки: Final Reality, 3DMark99 MAX и 3DMark 2000 Pro, AIDA64. Игра Quake II (версия 3.20).

Все тесты проводились в разных разрешениях при глубине цвета 16bit, вертикальная синхронизация отключена, никаких дополнительных настроек для видеокарт и бенчмарков не производилось. На всякий случай оговорюсь, что целью статьи не было полноценное тестирование, а лишь некоторые измерения, способные помочь сделать выбор некоторых комплектующих для сборки ретро-ПК из того, что имеется на рынке, с учетом приоритетов, озвученных в начале статьи.

В который раз пересматриваю боевик 1999 года от кинокомпании MadOnion

AIDA64

В предыдущей части выбор был сделан в пользу Pentium III Katmai. Поэтому для наглядности приложу тесты и для него, чтобы понимать, насколько «прыгнула» производительность процессора.

Вывод

Тут все наглядно, пояснения не требуются – по всем фронтам Pentium III Coppermine 1ГГц существенно превосходит разогнанный Pentium III Katmai.

Final Reality

Подробности для сборки на Pentium III Coppermine

Вывод

Этот бенчмарк для выбранной конфигурации уже не очень подходит, т.к. ориентирован на достаточно старое «железо». То, как ведет себя бенчмарк в паре с быстрым процессором, показывает, что он явно не может утилизировать всю мощь Pentium III Coppermine 1ГГц.





3DMark99 MAX

Тесты выполнялись для наиболее распространенных разрешений. Также приложены результаты из предыдущей части.

















Вывод

Резко увеличенная мощность платформы в целом наглядно показывает, что более новая видеокарта (ASUS V7700) чувствует себя заметно увереннее в актуальных для нее разрешениях, то есть выше 800х600 и просто не оставляет шанса «старичкам» при 1280х1024. Более новая архитектура, больший объем памяти и ярко выраженная процессорозависимость перемещают ее в лидеры для игр в D3D и OpenGL. А вот в низких разрешениях, актуальных для более старых игр, все не так однозначно – тут безраздельно главенствуют старички в лице карт на чипах Voodoo, так что гораздо более новому ASUS V7700 приходится несладко. Вот где выражение «тряхнем стариной» становится как никогда актуальным – быстрый процессор в состоянии выжать еще немного соков из карт Voodoo.





3DMark 2000 Pro

Этот бенчмарк призван доказать, что время господства Voodoo прошло.













Вывод

Все весьма очевидно, как в известном фильме с Томми Ли Джонсом «Старикам тут не место».





Quake II













Вывод

Несмотря на возраст, игра демонстрирует невероятную масштабируемость, причем создается ощущение, что она была ориентирована на будущие поколения видеокарт, уж очень крутой отрыв от старичков демонстрирует ASUS V7700 несмотря на то, что бенчмарки показывали неоднозначность поведения более новой видеокарты в старых приложения. Просто тотальное доминирование ASUS V7700. Может, Джон Кармак знал то, о чем еще даже не догадывался Дженсен Хуанг?





ИТОГ

Настало время подвести очередной итог. Есть ли смысл использования Voodoo 3 3000 с быстрыми процессорами? Да, есть. Быстрый процессор максимально раскрывает эту карту. Но при этом есть старые версии некоторых игр для API Glide, которые будут недоступны на этой карте. Таких игр совсем немного и для большинства из них есть обновления, позволяющие использовать родной для них Glide. Так что как относительно бюджетный вариант такая конфигурация весьма актуальна. При этом подавляющее большинство DOS-игр также не останутся за бортом.

Но все же для быстрого процессора более предпочтителен иной вариант - ASUS V7700 совместно с Voodoo 2 SLI. Это совсем недешево, зато позволит максимально реализовать потенциал сборки, D3D и OpenGL игры будут буквально летать на ASUS V7700, а в исполнении дуэта Voodoo 2 любые Glide-игры будут доступны в разрешении до 1024х768. Тут уже никаких компромиссов – полная совместимость со всеми играми, включая подавляющее большинство очень старых DOS-игр. Универсальность стоит дорого, но хорошо то, что на данный момент эту универсальность, воплощенную в «железе», еще можно поймать за хвост. Желаю всем удачного улова и долгих лет древним артефактам прошлого. До новых встреч!