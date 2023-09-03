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Когда-то, в старые добрые времена, примерно в начале 1990-х, любительская черно-белая фотография переживала свой бум. На рынке царило засилье любительских фотокамер, наиболее популярной и известной из которых была знаменитая «Смена-8М». Естественно, продавалась еще масса других не менее значимых фотоаппаратов – Зениты, ФЭДы, Киевы, Зоркие и много-много других разной степени доступности. Но период запомнился именно это самой восьмой Сменой, которая тогда появилась в нашей семье уж и не вспомню по какому поводу. Фотоаппарат в семье уже был вполне обыденным явлением, благо цены совсем не кусались и даже более серьезные фотоаппараты были вполне доступны среднему классу, не зарабатывающему денег непосредственно на фотографии. Но эта Смена была вовсе не моей камерой, ей снимал мой отец, а я только начинал понемногу интересоваться фотографией и участвовал в процессе съемок непосредственно в роли фотографа, но не горел желанием участвовать в производстве самих фотографий, т.к. этот процесс казался мне невероятно сложным и страшно скучным. Но, как бы то ни было, время шло, пленки у нас копились, альбомы с фотографиями толстели, фотоаппараты менялись. В качестве отступления отмечу, что речь шла только о черно-белой фотографии, т.к. цветная требовала гораздо более серьезного подхода, большего бюджета и, самое главное, времени, которого у отца, как главного семейного фотографа, было в обрез. Поэтому в наших альбомах, как и у большинства наших друзей-знакомых, львиную долю всех фотографий составляли именно черно-белые отпечатки. И тут как-то внезапно (именно так это и ощущалось) пришла в наш мир дешевая и простая как три копейки цветная фотография. И понеслось… Уже не надо было сидеть в темной ванной, залитой зловещим красным светом, и пытаться не передержать очередную фотку в проявителе, а можно было нащелкать пленку, особо при этом не экономя, пойти в местный фотолаб и наштамповать отпечатков сколь душе угодно. Как же это резко упростило жизнь, новые фотоальбомы плодились как грибы после дождя, а пленки, теперь уже не в коробочках, а в конвертиках и разрезанные по 6 кадров, заботливо складывались в стопочки…

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А между тем компьютеры все активнее вливались в жизнь простых людей. Мой интерес тогда полностью переключился на них, я стал изучать все с ними связанное, копался в железе, в софте, покупал море журналов (да, каюсь, игровые среди них преобладали) и параллельно с учебой подрабатывал в сервисе по ремонту компьютеров. На дворе уже был, кажется 1998-й год и цифровая фотография пока понемногу, но весьма уверенно, начинала наступать на пятки пленочной и уже тогда было вполне очевидно, что цифровое будущее не за горами, но билет в него пока слишком дорог. Статьи в прессе про цифровые фотоаппараты проглатывались на раз, но какой-то особой эйфории от них не ощущалось. А дешевая цветная пленочная фотография продолжала свое шествие и, вроде как, не было даже намека на ее скорую кончину. Однажды, пролистывая очередной компьютерный журнал, натыкаюсь на статью, где описывается вполне себе любительская модель неведомого мне тогда зверя – сканера для фотопленок, а именно Epson FilmScan 200 (далее, для краткости, буду именовать его просто «сканер»). Тут следует оговориться, что первый раз со сканером для фотопленок я познакомился незадолго до этого, но то был агрегат совершенно иного предназначения и степени профессиональности – барабанный сканер для рентгеновских снимков, драйвера на который в силу их кривости, а также благодаря нестабильности насквозь пиратской Windows95, я периодически ходил переустанавливать в местную стоматологию, которую обслуживал наш сервисный центр. Сканер был весьма специфичный и громоздкий, и даже просто представить такой в качестве домашнего было нереально. Поэтому, увидев невероятно компактный Epson FilmScan 200, который делал практически все то же самое и позиционировался как самая обычная домашняя модель, я понял – хочу такой дабы превратить все то невероятное количество коробочек и конвертиков с пленками в несколько компакт-дисков. Само собой, одной хотелки маловато, такая техника если и была доступна, то стоила каких-то космических денег, так что хотелка осталась хотелкой, но червячок под кожу уже был запущен и тут же давал о себе знать, как только появлялась очередная статья про новую модель сканера или планшетного сканера с функцией сканирования пленок.

Epson FilmScan 200

Настал 2003 год и… нет, сканер я так и не купил, зато купил свой первый цифровой фотоаппарат – Minolta Dimage F200 аж с четырех мегапиксельной матрицей. И с этого самого момента пленочная фотография как-то резко поблекла и отошла на второй план. Дальше была уже только цифра и ничего кроме цифры. Цифровые фотоаппараты совершенствовались, качество росло, прогресс шел семимильными шагами. Появились мобильники с фотокамерами… да что я вам это рассказываю, вряд ли среди вас сейчас найдется владелец Nokia 3310 с «Зенитом» на плече, у которого еще затвор не остыл после вчерашней съемки. Все было бы замечательно, но иногда залезая на антресоль, чтобы достать что-то забытое, но страшно важное, натыкался на коробки с пленками, и каждый раз все заканчивалось одинаково: «Эх, надо бы как-нибудь приобрести сканер, да перевести в цифру, просто для истории, но… не сейчас, это ж чертова туча времени, да и, вроде, не особо то надо, альбомы еще не выцвели». И так из года в год до самого 2023-го. В очередной момент ленивого просматривания Авито на предмет чего-нибудь эдакого выпадает страничка с очередным сканером, а они уже буквально прописались у меня в рекомендациях – в основном Никоны да Минолты, только цены обычно останавливали, а если не цены, то крайне печальное техническое состояние. И этим очередным оказывается Minolta Dimage Scan Dual III AF2840 (модель 2002-го года), причем в отличном состоянии и с весьма демократичной ценой (не буду называть конкретную цифру, т.к. на момент публикации она может быть совсем непоказательной), которая даже несколько удивляла.

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Minolta Dimage Scan Dual III AF2840

Эх, думаю, была-не-была, если сейчас не решусь на покупку, неизвестно, когда еще такой шанс выпадет, да и сканеров подобных уже все меньше становится, стареют, ломаются. Само собой, и данной Минолте тоже пару десятков лет, но более современные модели неоправданно дорого стоят и больше годятся для того, чтобы на них как-то заработать, чего я не планировал, мне и домашнего архива выше крыши. Конечно, о модели AF2840 я к тому моменту уже все знал и видел море сделанных сканов, так что тянуть не стал, созвонился с продавцом и договорился о встрече. Единственное, чего я не знал, как реально с таким сканером работать и как его оперативно проверить при покупке, а учитывая реальную проблему с работоспособностью под современными ОС, придумать какой-то толковый план проверки так и не смог. Но, думаю, чем черт не шутит, рискну – не смогу проверить на месте, буду разбираться дома, а если что-то окажется не в порядке, значит, не судьба, сам виноват. Продавец сразу сказал, что готов предоставить время и место для проверки, но сам честно признался, что когда его приобрел (даже гарантийный талон был в комплекте с указанием даты покупки – август 2003-го года), чего-то так и не срослось со сканированием и он благополучно на это дело забил. Что я мог сделать непосредственно на месте, так это подключить сканер к ноуту с Windows 11 и попытаться что-то сделать с помощью универсальной программы для сканирования VueScan, которую все владельцы старых сканеров советуют для работы под современными ОС. На всякий случай поставил на ноут еще и виртуальную машину с Windows 98. Само собой, отрезал от пленки 6 кадров, дабы было чем покормить сканер при встрече. Но, как известно, если что-то должно случиться, оно обязательно случиться. Приехав домой к продавцу, я деловито достал ноут, расположился на столе, подключил сканер и… обнаружил, что кусок пленки благополучно остался забытым дома на столе. Само собой, у владельца сканера пленки не нашлось, но он, как честный человек, предложил мне приехать в следующий раз. Я не был готов к таким подвигам, так что решил обойтись тем, что есть. Первое что я сделал – это запустил VueScan и включил сканер. Как и обещали разработчики VueScan, софтина сразу подцепила сканер, и показала в перечне устройств. Засунуть в сканер пустую рамку без пленки не получилось, сканер ее тут же выплевывал назад. Пришлось просто запустить калибровку, в ответ на что сканер некоторое время пожужжал, чем-то внутри подвигал и заявил об успехе. Более ничего сделать я не мог, поэтому поблагодарил владельца (уже бывшего) сканера, расплатился, загрузил в сумку сам сканер и все предлагавшееся к нему барахлишко, и отбыл восвояси.

Приехав домой, первым делом решил установить оригинальный софт и драйверы на домашний компьютер под управлением Windows 11, для чего на всякий случай открыл инструкцию, т.к. старая электроника, бывает, требует выполнения неких неочевидных действий. Но все оказалось банально, как с любым старым USB сканером или принтером – сначала надо поставить родной софт, содержащий драйвер, и уже потом подключить сканер к USB. Причем, имеет место быть и стандартная рекомендация – подключать без использования удлинителей. Далее алгоритм должен выглядеть так – сначала включаем сканер, потом запускаем софт. Если сделать наоборот, то родной софт просто выдает ошибку. Все сделал как сказано, врубил сканер, запустил софтину, сканер прожужжал и замолк. Еще раз. И еще. Перетыкание кабеля в другой порт. И вот, наконец, сканер прожужжал как-то иначе и запустил калибровку, после чего запустилась родная софтина, явив мне классический интерфейс конца девяностых. Поздравив себя с маленькой победой, вставляю в сканер заготовленную заранее рамку с шестикадровым куском черно-белой пленки. Разобраться в интерфейсе было делом пяти минут, потом был сделан прескан первого кадра и далее уже полноценный скан с максимальным разрешением 2820 dpi и функцией удаления следов пыли (Auto Dust Brush – программный аналог ICE3, который имеется у более продвинутых моделей). Что ж, вполне приличный результат для первого раза. От любительской пленки, проявленной лет 30 назад в ванной, уже несколько поцарапанной и пострадавшей от времени, я ожидал гораздо худшего. Да уж, машинке более 20 лет, а она еще могёт! И весьма недурно. Причем, скорость сканирования весьма высока – менее минуты на кадр. А как приятно, когда все перемещения рамки с пленкой производятся автоматически, ты лишь щелкаешь мышкой, выбирая кадры для сканирования.

Minolta Dimage Scan Dual III AF2840 - новый домашний питомец

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Но радость была недолгой – отсканировав примерно кадров 15-20, заметил, что изменился звук системы подачи, он стал какой-то натужный и немного увеличилось время сканирования. Неужели дело в перегреве? Да, сбоку сканер был довольно теплый, что могло свидетельствовать о высокой температуре внутри. Что там так грелось я пока не знал. Но всего лишь половина пленки до перегрева – это явно перебор, даже с учетом жаркого лета и комнатной температуры порядка 25 градусов. Вырубил сканер и включил его снова минут через 15, – как и в первый раз, заработал он не сразу, несколько раз зависая при старте родного софта. Через пару кадров заметил что-то совсем неладное – при сканировании рамка с пленкой двигалась, но настолько медленно, что заметить это можно было лишь присмотревшись. И вместо кадра получился сплошной серый фон. Еще один – то же самое. Третий – натужный звук и подача пленки остановилась, сканер замигал лампочкой на передней панели, что свидетельствовало об ошибке. Все, приехали, риск с покупкой не оправдался. Еще пара попыток включения-выключения ни к чему не привели – ошибка, как только начинается подача рамки с пленкой. Печально, конечно, но где наша не пропадала – достаю инструмент и приступаю к препарированию агрегата, если и не починю, так хоть узнаю, как он устроен. Разбирается AF2840 совершенно элементарно, пара винтов снизу, один сзади и П-образная крышка сдвигается назад и вверх, открывая электронные потроха.

"А внутре у ей неонка"

С момента последнего включения прошло минут пятнадцать, а двигатель все еще весьма горячий, значит во время работы это он так разогревается, при этом активной системой охлаждения сканер не оснащен. В общем-то насчет активного охлаждения понятно – вентилятор обязательно бы увеличивал шансы попадания пыли внутрь сканера, на пленку и на сканирующую линейку, а это совсем нехорошо. Конечно, можно было бы внутри как-то разделить пространство, отделив двигатель от общего объема и его уже охлаждать, но это увеличило бы стоимость относительно бюджетного устройства. А вот какой-нибудь даже простенький радиатор на двигателе уж точно мог бы помочь, но до этого Minolta почему-то не додумалась. Но в чем же проблема – нагрев ли или что-то еще? Внимательный осмотр позволяет понять как минимум еще один инженерный просчет. Ось двигателя соединена с валом привода сканирующей каретки пластиковой гибкой муфтой.

"Мягкая" муфта соединения двигателя с приводным валом

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Такие муфты используются в механизмах для соединения валов одного или разных диаметров, если не соблюдается соосность этих валов, т.е. жесткое соединение могло бы привести к повышенному износу пластиковых держателей валов. Проще говоря, бюджетное решение для механизмов, где конструктивно не заложена высокая точность. При этом эта муфта закрепляется на каждом валу при помощи двух винтиков с внутренним шестигранником, оси которых направлены под 90 градусов относительно друг друга, что вовсе не способствует обеспечению соосности валов. Внимательно осматриваю муфту и… вот она, возможная причина неисправности – продольная трещина на муфте. Т.е. при затягивании винтиков трещина будет только расширяться. Откручиваю винты крепления двигателя к корпусу и догадка подтверждается – двигатель просто вываливается, хотя прикрученная к его валу муфта не должна была ему позволить это сделать. Вывод прост как три копейки – высокий нагрев двигателя через его вал передается на пластиковую муфту, которая явно оказалась на это не рассчитана, а благодаря дополнительной нагрузке со стороны крепежных винтиков, появилась продольная трещина, что в итоге привело к проскальзыванию вала двигателя в муфте при высоком нагреве. Пока двигатель сильно не нагрелся, сканер нормально работал. И тот самый натужный звук двигателя как раз свидетельствовал о проскальзывании вала. Все это я лишний раз подтвердил, собрав сканер, дал ему остыть и снова попробовал поработать – через десяток кадров все повторилось. Что ж, проблема выявлена, осталось дело за малым, отремонтировать муфту или найти ей замену. Первым делом занялся ремонтом. Вариантов тут было немного – хомут плюс китайский суперклей. С хомутом не сложилось, так и не смог придумать хомут, который бы не нарушал баланс вала при высоких оборотах, поэтому взял обычную стальную шайбу и приклеил ее с торца муфты, а также залил клеем всю область трещины, предварительно выкрутив винтики. Приклеенная шайба должна была выполнять роль эдакого хомута. Колхоз, но это все, что можно было сделать из подручных материалов. Да к тому же я был уверен, что такое решение временное, пока не найду замену муфте.

Шайба+суперклей - что может быть проще!

Прошли сутки, китайский клей превратился в эдакий покоробленный монолит, можно было все собирать назад и проверять надежность. Как и ожидалось, сканирование подряд двух пленок по 36 кадров привело к весьма неслабому нагреву корпуса в месте расположения двигателя, но на работе сканера это никак не отразилось. Нагревать сканер и дальше я уже не стал и не потому, что пожалел его, а пожалел себя – два часа без перерыва в режиме «конвейера» занятие не очень-то веселое, а перерывов делать нельзя, чтобы не провалить испытания на нагрев. Но сразу скажу, после сканирования уже одной пленки, на которую уходит в среднем 60-70 минут, лучше делать перерыв – и сканер остынет, и самому неплохо бы чайку попить с бутербродом. Шайба с клеем оказались весьма надежным решением. Но все равно хотелось бы чего-то более «заводского» и я приступил к поискам. Нужна была муфта, которая соединяла бы два трехмиллиметровых вала. Некие пружинные муфты нашлись на Алике, но они оказались довольно крупные и по указанным в описании габаритам подходили буквально впритык. Заказал парочку, но, поскольку не был в них уверен, продолжил поиск на Озоне, на котором ничего подобного не нашлось, но в рекомендациях проскочила обычная жесткая латунная муфта с винтами для крепления валов, расположенными друг напротив друга, что более правильно и должно обеспечить лучшую соосность. Хотя, жесткая муфта – это не лучший вариант для соединения валов в такой точной технике, т.к. вибрации от двигателя могут передаваться на подвижную каретку сканера, а это, в свою очередь, может привести к падению качества сканирования и к ускоренному износу всех механизмов. Но в данном случае все несколько иначе, поскольку приводной вал каретки имеет червячную передачу, которая дополнительно гасит вибрации, что и обеспечивает возможность применения жесткой муфты. Так что я ее заказал.

Пока суть да дело осталось решить еще одну проблему – крайне неадекватную работу софта. «В интернетах» многие владельцы минолтовских сканеров жаловались на кривость и запутанность комплектного софта и восхваляли VueScan. Что же получалось в реальности: комплектный софт, на мой взгляд, очень прост и понятен, правда там нет какой-то более менее толковой автоматизации, но она и не нужна, учитывая весьма высокую скорость сканирования даже в максимальном разрешении. Но вот работает этот софт под Windows 10 и 11 весьма нестабильно, хотя, вероятнее всего, причина тут не в самой программе сканирования, а в драйвере, т.к. с VueScan ситуация аналогичная – регулярные вылеты или просто беспричинная остановка сканирования на половине кадра. Решение, вроде бы, казалось очевидным – древнему софту древнюю операционку. Ставлю на домашний комп виртуальную машину, разворачиваю Windows XP и Windows 98SE – а вот и фигушки, ничего не меняется. Да как-то же пользовались этими сканерами раньше, не было же все так плохо! Принимаю крайнюю меру – древнему софту помимо древней операционки еще и древнее железо. Достаю из закромов потрепанный и потрескавшийся нетбук Lenovo S9 на базе Intel Atom 1,6ГГц с 1Гб ОЗУ и установленной Windows XP. Вот оно! Сканер, видимо, понял, что он, наконец, оказался в привычной ему среде, и показал просто чудеса стабильности. Единственное маленькое НО: в родном софте сразу после сканирования кадра появлялось окно с полосой прогресса постобработки, которое висело секунд пять, при том, что на современном компьютере оно появлялось буквально на доли секунды, но это же Atom, ничего не попишешь, все совершенно нормально и соответствует духу времени. При этом сама скорость сканирования совершенно не изменилась, все происходит полностью на аппаратном уровне. Вот и еще одна победа – теперь сканер работает быстро, уверенно, и совершенно стабильно. И это с родным софтом, который «в интернетах» почему-то ругают все кому не лень.

Через три недели приехала пружинная муфта с Алика, которая, как я и опасался, не подошла по габаритам – чуть менее чем на 1 мм она не вписывалась по длине.

Может, еще где сгодится...

Да, можно было бы ее подточить на этот 1 мм, но остановило другое – она оказалась на удивление тяжелой и вешать такой дополнительный грузик на вал двигателя совсем не хотелось, пришлось отказаться от этой полезной железки.

Эх, тесна комнатушка!

Следом приехала латунная муфта, которая, видимо, заблудилась по дороге, т.к. внятного объяснения, почему она добиралась так долго с какого-то российского склада, я не нашел. Ну да ладно, главное, что вообще пришла и с габаритами у нее все в порядке.

Стар и млад

Встала как родная

Снова разобрал сканер, снял пластиковую муфту и обнаружил, что со стороны приклеенной шайбы ничего не изменилось, щель не разошлась, а вот с другой стороны образовалась такая же продольная трещинка, которая пока не дала о себе знать, но еще немного и случилось бы ровно то же самое. Установил новую муфту и равномерно затянул винты, чтобы избежать перекоса.

Новый дом для муфты...





...в котором ей весьма комфортно

Винты при этом смазал герметиком для фиксации резьбы. Конечно, герметик использовал средней фиксации для сохранения возможности последующей разборки.

Чтоб крепко, но не навеки!

Вот такое слабое место выявилось у этого сканера. Латунная муфта с честью выдержала испытания десятком фотопленок и, надеюсь, теперь проблем не будет, сканер прослужит еще очень долго и, возможно, в дальнейшем найдет нового владельца.

Подведу некоторые итоги.

На сегодняшний день есть несколько способов перевести аналоговую пленку в цифру. Вкратце опишу их преимущества и недостатки.

Первый и самый простой – приобрести за несколько тысяч на Алике так называемый слайд-сканер, представляющий из себя коробочку с внутренней подсветкой и фотокамерой как в мобильном телефоне. Конечно, на крайний случай такая штука может выполнять свои функции, но качество будет, мягко говоря, оставлять желать много лучшего. Матрицы там используются как в дешевеньких немолодых смартфонах, фокусировка так себе, имеются оптические искажения, которые, правда, более-менее исправляются в любом фоторедакторе, а динамический диапазон ниже плинтуса, в общем, если смартфоном сфотографировать пленку на фоне равномерной подсветки, то результат может оказаться существенно лучше.

Габариты и вес - его единственные козыри

Второй способ – планшетный сканер с функцией сканирования пленок. Преимущества такого варианта в относительной доступности, т.к. приличный подержанный сканер, пусть и далеко не молодой, можно приобрести совсем недорого. Недостатков в этом случае будет несколько – громоздкость, неудобство при сканировании отдельных кадров, невысокий динамический диапазон, время сканирования. Но для любительских целей и пленок не «шедеврального» качества такого варианта будет более чем достаточно.

Один из многих, умеющих сканировать пленки...

Третий вариант – различные насадки и приспособления для пересъемки пленочных кадров цифровым фотоаппаратом. Это, пожалуй, самый трудозатратный метод, причем результаты зависят от многих факторов: самой камеры, объектива, наличия и типа подсветки. После фотографирования придется еще обрабатывать полученные фотографии в фоторедакторе, как минимум, переводя из негатива в позитив. Такой вариант имеет право на жизнь, если большинство компонентов уже имеются в наличии, но при этом какие-то специализированные насадки на объективы для пересъемки пленки могут оказаться очень дороги и бессмысленны для покупки при наличии в продаже приличных планшетных сканеров.

И так можно, если есть фотоаппарат

И четвертый, самый технически правильный вариант – использование специализированных сканеров различной степени профессиональности. Единственный недостаток этого варианта – в большинстве своем высокая стоимость, причем на данный момент это рынок оборудования в основном бывшего в употреблении. Конечно, в продаже еще можно найти новые сканеры, но они обычно представляют собой перевыпуск старых моделей (яркий тому пример – сканеры компании Plustek). Преимущества же таких специализированных сканеров вполне весомы и многообразны – высокие качество и скорость, специализированный софт с широкими возможностями, автоматизация сканирования (например, автоподача рамки с пленкой или автоподача кадров целой пленки в рулоне), огромный динамический диапазон, позволяющий вытащить из плохих кадров гораздо больше информации, чем при любом другом способе, а также наличие у многих моделей аппаратных функций, позволяющих удалять с кадров пыль и царапины.

Plustek Opticfilm 8200i se

Все вышеперечисленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, но все они позволят с той или иной степенью качества и трудозатрат создать цифровые отпечатки архивов фотопленок, которые, возможно, окажутся для вас весьма ценным активами и позволят с комфортом заглянуть в прошлое в любой удобный момент.