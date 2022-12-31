Я имею на эту тему несколько гипотез:

Во-первых, кому-то важнее деньги, нежели покупатели, и т.к. деньги это их любовь, и всё что нужно им - это деньги. Что очень жаль, ведь таких людей всё больше и больше, а те кто хотят сэкономить, ничего с этим поделать не могут.

Во-вторых, чтобы продвинуть свои товары на озоне или вайбелерисе продавцы покупают свои же товары за копейки. и если вы поймаете этот момент, когда цена практически 1 рубль, то вам очень повезло, ведь такие моменты проскакивают очень редко.

В-третьих, цена может быть не устойчивая потому что продавец скорее всего ищет золотую середину. Это из за динамического ценообразования. Попробую объяснить что это такое.

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Допустим, вы купили помидоры, 50 руб/кг, и выставляете у себя в магазине цену 200руб. Два человека покупают по 1 кг. Получается вы заработали 300 руб. не очень много. на след день вы опять покупаете за 50 руб несколько кг помидоров и снова едете в свой магазин, но сегодня цена помидоров 60 руб. и вы продали все что у вас было, ведь всем хочется сэкономить. А завтра вы ставите цену на помидоры цену 100 руб/кг. Половина покупателей просто уйдут, ведь хотят сэкономить, а вы найдете золотую середину и будете продавать по данной цене всё время.

В-четвертых предлагаю сравнить видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC на разных сайтах.

ДНС:

Ситилинг:

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Эльдорадо:

РБТ: отсутствует

Яндекс. Маркет:

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Озон:

wildberries:

Думаю, тут всё понятно. Дешевле всего вышел озон, но на нем не всегда дешевле, чем на других сайтах.

Вроде всё разобрали)