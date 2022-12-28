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Технологии не стоят на месте, а многие люди и по сей день пользуются старыми компьютерами. Как понять, что пришло время обновить систему?

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И так, первым делом нужно обратить внимание на модель материнской платы. Найдите её в любом интернет-магазине и посмотрите на дату выхода. Скорее всего, если это значение меньше, чем 2017, то материнку надо менять. Но не всегда. Дело в том, что за это время вышло много новых сокетов intel, даже amd выпустила долгожданный AM5. Определитесь c процессором. Неплохой вариант Intel Core i3 12100f за 8000 рублей для бюджетных сборок, Intel Core i5 12400f за 15500 рублей для средних сборок, i7 12700f за 27500 рублей для дорогих систем или i9 12900kf для топовых сборок. Безусловно, это только малая часть процессоров, которые можно рекомендовать. На данный момент рекомендовать процессоры AM5 я не могу. Можно купить процессор с сокетом AM4, что будет более целесообразной покупкой. Теперь выберите материнскую плату с соответствующим сокетом. Никогда не покупайте материнские платы с чипсетами H и А. Программой "минимум" в 2023 году является чипсет В. Лучшими производителями являются Asus, Asrock и Gigabyte. Но у этих брендов есть как и хорошие варианты, так и провальные.

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Теперь выберем оперативную память. Сейчас основные типы памяти это DDR4 и DDR5. Если у вас DDR3, DDR2 или DDR, то это явный повод для апгрейда оперативки. Для начала нужно определиться с объёмом. Сейчас нормальным объёмом является 16 gb двумя плашками по 8 гигабайт. И учтите, всегда ставьте оперативную память двухканалом. Это существенно повысит производительность. Всегда после апгрейда в биосе выставляйте XMP профиль оперативной памяти, чтобы она работала на заявленных частотах. Давайте поговорим о самих частотах. Для DDR4 нормой является 3200 mhz, для DDR5 - 6000 mhz. Учтите ограничение частоты материнской платы и процессора. К примеру если вы поставите оперативную память на 3200 mhz с процессором intel core i3 10100f, то она будет работать на частоте 2666 mhz. Так же стоит отметить, что не все процессоры и материнские платы поддерживают DDR5.

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Поговорим про охлаждение процессора. Стоит отметить, что боксовые кулеры желательно не ставить на процессоры с TDP от 70 вт. Нужно определиться с типом охлаждения. В большинстве случаев хватит воздушного охлаждения. Водяное охлаждение можно ставить в системы с очень горячими камнями, такими как i9 12900kf. В остальных случаях это не обоснованная трата денег. Самые тихие кулеры производит кампания be quiet!. Поэтому если вы помешаны на тишине, то выбирайте охлаждение от этого вендера.

Теперь приступим к выбору видеокарты. Тут стоит понимать несколько вещей: Видеокарта должна соответствовать по мощности к процессору. Будет глупо ставить rtx 3080 с процессором i3 10100f. Что еще стоит понимать, что чем лучше видеочип, тем больше тепловыделение. Соответственно, брать RTX 3080 с плохой системой охлаждения - гарантированный отвал видеочипа.

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Теперь переходим к выбору корпуса. Это субъективный пункт, который можно вообще пропустить, если старый вас устраивает. Но стоит понимать, что в корпусе обязательно нужен хороший продув. Как минимум - 3 вентилятора спереди и один сзади. Желательно, добавить еще 2 вертушки сверху. Так вы обеспечите хороший продув системы. Стоит обращать внимание и на материал корпуса. Берёте с прозрачной стенкой - это обязательно должно быть закалённое стекло.

Теперь подбираем HDD, SSD и прочие радости, если нужно.

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Но это не конец. Теперь выбираем блок питания. Самый проверенный способ - зайти на любой калькулятор энергопотребления и ввести там свою конфигурацию. Теперь у вас есть информация о том, какой мощности бп вам нужен. Идёте в DNS, ситилинк или другие магазины и подбираете там блок питания. Не выбирайте ноунейм бренды, так как это может привести к печальным последствиям.

Ну вот и всё! Надеюсь, этот небольшой гайд помог вам разобраться в теме апгрейда компьютера. Я постарался уместить здесь всё, что знаю сам и надеюсь, что смог помочь разобраться вам. Удачи в апгрейде!