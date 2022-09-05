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Уже не один год Авито является ведущей доской объявлений в России. Из рук в Руки, Юла и остальные доски объявлений суммарно привлекают, пожалуй, меньше пользователей, чем одно Авито. Понятно, что, пользуясь доминирующим положением, Авито может диктовать условия продавцам. И пользуется этим все больше и больше.

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Сначала это была доска бесплатных объявлений, то есть каждый мог столько, сколько нужно объявлений, размещать бесплатно. Потом постепенно стали вводить плату за размещение больше определенного числа объявлений, а потом и вовсе стали платными больше 2-3 объявлений. Сначала сумма была символическая, постепенно стала расти, затем были введены тарифы с оплатой за размещения. За последние годы они успели подорожать в 2 с лишним раза. Так, например, пакет на 100 размещений в городе Тверь в категории компьютеры, комплектующие и аксессуары и смежных, которые к ним относятся, вырос в цене с 799 до 1795 рублей. Кроме этого, активно вводились платные услуги продвижения объявлений - подъемы вверх по поиску за плату, чтобы объявление было на виду, выделение и так далее, которыми активно пользовались те, кому нужно побыстрее продать товар.

Казалось бы, что еще нужно: тарифы для продавцов повышаются, деньги за применение услуг платятся, Авито доставка работает, также деньги приносит, рекламодатели платят за размещение рекламы, но Авито этого показалось мало. Менеджеры компании подумали и решили ввести плату с продавцов за просмотры. То есть, если ты не хочешь платить за каждое объявление приличную сумму при размещении больше 3-4 объявлений, то покупай пакет и плати за просмотры. Оплата берется за "уникальные" просмотры - то есть это 1 человек зашел с устройства и посмотрел в сутки - это один просмотр, если он в эти же сутки еще раз просмотрел с того же устройства - это уже не считается уникальным просмотром и за это деньги не берутся с продавца. Если же этот пользователь посмотрел с другого устройства, или же с того же, но на следующий день, то это уже уникальный просмотр и за него продавцу придется заплатить. Если же этот пользователь использует прокси, VPN или еще что, то еще просмотр, который будет считать Авито. Причем цена просмотров для разных категорий товаров отличается. Например, для города Тверь 1 просмотр объявления в категории "настольные компьютеры" стоит для продавца 40 копеек, в категории материнские платы - 70 копеек, оперативная память 80 копеек, системы охлаждения и жёсткие диски - по рублю за каждый уникальный просмотр. А мыши, клавиатуры и то, что не подходит под другие категории(например, шлейфы, переходники и прочая мелочёвка) - по 2 рубля 60 копеек за просмотр

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Для наглядности приведу в пример себя лично. Я промышляю сборкой, апгрейдом, ремонтом компьютеров, ноутбуков и так далее. Постоянно на Авито у меня висит порядка 60-70 объявлений. Из них примерно 20 - разные варианты конфигураций ПК с разными параметрами из разных ценовых категорий - под сборку под заказ - то есть человек выбрал конфигурацию - в течение 2-4 дней можно собрать, или же что-то изменить если не нравится в ней и собрать с изменениями(вкусы у всех разные). Еще несколько - это б/у компьютеры - при апгрейдах(обновлениях) компьютеров или если беру в зачёт старый ПК то накапливается б/у железо, из него собираю б/у компьютеры, которые получаются намного дешевле новых. Ну и еще десятка два с половиной три - различные комплектующие - новые или б/у, плюс еще мелочевка, аксессуары и так далее.

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Если раньше я просто покупал пакет на 100 размещений и он обходился мне даже в последний месяц по самой высокой цене в 1795 рублей, а до этого дешевле, то теперь с математикой Авито все будет намного дороже. Берем даже по минимуму. За месяц объявление в категории "Настольные компьютеры" если брать в среднем, то получается просмотров 60 и более.

Вот пример, за 6 дней 53 просмотра, 1 запрошенный контакт(без звонка, человек просто посмотрел мой телефон на Авито) и 4 добавления в избранное.

Если же я буду пользоваться услугами продвижения объявлений, то число просмотров увеличится. В категориях комплектующие за то же время просмотров может быть гораздо больше, особенно если позиция интересная и подключена Авито доставка, тогда это объявление будут смотреть не только в моем городе, но и по стране и 50 просмотров может набежать за несколько часов, а за неделю - и сотни полторы-две. При этом сами позиции стоят дешевле, а просмотров больше и они дороже для продавца. Ну поставим в среднем 80. Цену за просмотр выставим среднюю - 80 копеек.

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Простая математика 25х60х0,4=600 рублей - это то что я заплачу за месяц по минимуму за объявления в разделе "настольные ПК. Вроде бы сумма не сильно больше, чем в тарифе по размещениям, который был раньше, и гораздо меньше, чем мне пришлось бы заплатить за разовые размещения без тарифа. Сто рублей за одно объявление в этой категории . Можно бы и примириться с этим. Но перейдем к комплектующим 20Х80Х0,8 получаем уже почти 1300 рублей. Это я беру по минимуму, по факту получается существенно больше. Но и это еще не все. Если я решу выставить аксессуары - мыши, клавиатуры, и мелочёвку, которая не попадает в основные категории - шнуры, шлейфы и так далее, то тут уже каждый просмотр будет стоить мне 2 рубля 60 копеек. Раньше в пакет на 100 размещений я мог кучу мелочёвки выложить в дополнение к остальному и размещения бы еще остались бы. Теперь же пусть у меня 3 объявления с мышками, одно - два с клавиатурами и еще я выложил несколько с различными шлейфами и прочей мелочью. Итого в сумме штук 10-12 объявлений. По факту за месяц их набегает больше. Берем по минимуму - 60 просмотров. Получаем 10х60х2,6=1560 рублей. Это при том, что эта мелочевка стоит в разы дешевле чем компьютерные комплектующие и в сотни раз дешевле чем компьютеры. То есть за мелочевку, которая в сумме стоит тысячи три - три с половиной, я вынужден буду отдать Авито почти половину ее стоимости. Негуманно.

Что будет по итогу. Я перестану выкладывать аксессуары, ну буду выкладывать например одно объявление и там писать кучу всего списком, сокращу число объявлений с комплектующими и, возможно уменьшу число объявлений с ПК. По итогу, число моих объявлений сократится почти в 2 раза. Точно так же будут делать и другие продавцы с большим количеством объявлений. Авито доставку, разумеется, буду отключать, та как "овчинка выделки не стоит"

В результате, Авито, возможно, и получит кратковременно больше денег, возможно даже и в разы, но, в перспективе, общее число объявлений существенно уменьшится, продавцы будут переходить на другие доски объявлений. Меньше объявлений - меньше просмотров суммарно - меньше доход от рекламодателей, которые платят за просмотры размещенной рекламы.

Что еще: если подключить новый тариф, то не только новые объявления, которые я подам после подключения нового тарифа, но и все объявления, которые были поданы по старому тарифу за размещения перейдут на новый тариф.

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То есть, получается, я оплатил пакет размещений, по нему выставил объявления, а тут еще мне платить и за просмотры за них же. Авито с меня сдерет деньги за них дважды. А когда деньги на счету закончатся, оно закроет ВСЕ мои объявления, в том числе и те, которые по старому тарифу должны были бы еще быть активными.

Я понял бы ещё, если бы Авито стало брать деньги с продавцов за "полученные контакты", то есть за запрошенные покупателями контакты продавца, или же, в крайнем случае, за добавления в избранное, но просто платить за воздух - это перебор.

Вот такой "эффективный" менеджмент.

Продавцы уже начали активно писать в различных местах отзывы на такой беспредел. В других категориях разница еще выше. Кому интересно, может поискать по ключевым словам "Авито, плата за просмотры".