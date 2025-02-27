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Трамп анонсировал «золотые карты» за $5 млн как новый путь к гражданству США для богатых
Президент США Дональд Трамп представил программу «золотых карт», которая за $5 млн предоставит инвесторам вид на жительство и путь к гражданству. Старт продаж — через две недели, и даже российские олигархи смогут участвовать.

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске новой иммиграционной программы под названием «золотые карты», которая позволит состоятельным иностранцам получить вид на жительство в стране за $5 млн. Заявление было сделано во вторник, 25 февраля, во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters. По словам Трампа, новая инициатива заменит существующую программу EB-5, которая предоставляет инвесторам грин-карты за меньшие суммы, но давно критикуется за уязвимость к мошенничеству.  

«Мы будем продавать ‘золотые карты’. Это будет стоить около $5 млн. Они дадут обладателям привилегии грин-карты, а также станут путем к американскому гражданству. Богатые люди смогут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», — заявил Трамп журналистам. Он добавил, что программа стартует через две недели, а более подробная информация о ее условиях будет представлена позже. Министр торговли США Ховард Лутник, присутствовавший на пресс-конференции, уточнил, что «золотая карта» станет альтернативой «нелепой» программы EB-5, которая, по его мнению, «полна выдумок и обмана».  

Особое внимание привлек ответ Трампа на вопрос о том, смогут ли российские олигархи воспользоваться новым предложением. «Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, и они очень хорошие люди», — сказал президент, не исключив их участия в программе. Это заявление уже вызвало бурные обсуждения в политических кругах, учитывая сложные отношения США с Россией и санкции против ряда российских бизнесменов. Трамп также намекнул, что программа может предусматривать продажу до 10 млн таких карт, что, по его мнению, поможет сократить государственный дефицит.  

Текущая программа EB-5, запущенная в 1990 году, требует от инвесторов вложения от $800 тыс. в проекты в зонах с высоким уровнем безработицы или $1,05 млн в другие коммерческие предприятия с созданием как минимум 10 рабочих мест. В отличие от нее, «золотые карты» не упоминают обязательств по созданию рабочих мест, что делает их более прямым финансовым инструментом для получения резидентства. Эксперты отмечают, что цена в $5 млн сделает США одной из самых дорогих стран для покупки вида на жительство, обогнав такие программы, как «золотые визы» в Греции или Португалии.  

Запуск «золотых карт» укладывается в стратегию Трампа по привлечению капитала в американскую экономику, однако уже вызывает вопросы о прозрачности и юридической базе. Конгресс, который регулирует иммиграционные правила, пока не комментировал инициативу. Критики опасаются, что программа может стать лазейкой для сомнительных иностранных капиталов, тогда как сторонники видят в ней способ удерживать в стране талантливых и состоятельных людей.  

#сша #политика #экономика #трамп #белый дом #гражданство #иммиграция #goldencards #инвесторвиза #российские олигархи
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