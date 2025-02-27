Adobe запустила новое приложение Photoshop для iPhone с продвинутыми функциями дизайна и генеративным ИИ. Бесплатная версия включает базовые инструменты, а премиум-функции доступны по подписке за $7,99 в месяц. Android-версия ожидается в конце 2025 года.

Компания Adobe объявила о запуске нового приложения Photoshop для iPhone, которое обещает изменить подход к мобильному редактированию изображений. В отличие от упрощенного Photoshop Express, ориентированного на массового пользователя, новинка нацелена на профессионалов и предлагает более широкий спектр инструментов, включая поддержку генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на базе технологии Adobe Firefly. Обновленная версия для Android, как сообщили в компании, появится в конце 2025 года, что дает пользователям этой платформы повод для ожидания.

Бесплатная версия приложения, уже доступная в App Store, включает ключевые функции редактирования: ретушь с помощью Spot Healing Brush, работу со слоями, масками и инструмент Tap Select для быстрого выделения. Однако для доступа к более продвинутым возможностям, таким как Object Select, Magic Wand и Content-Aware Fill, потребуется подписка. Стоимость составляет $7,99 в месяц или $69,99 в год — тариф Photoshop Mobile and Web, который также открывает доступ к веб-версии программы. Все существующие подписчики Creative Cloud, включающие Photoshop, получают эти функции автоматически.

Как отметил The Verge, новое приложение выделяется на фоне Photoshop Express, чья подписка стоит дешевле — $4,99 в месяц — но ограничивается базовыми инструментами для быстрого редактирования. "Photoshop для iPhone — это шаг Adobe к профессиональным пользователям, которые хотят работать на ходу с той же мощью, что и на десктопе", — пишет издание. Генеративные ИИ-функции, такие как Generative Fill и Generative Expand, позволяют добавлять или удалять элементы изображения, расширять фон и создавать контент с учетом контекста, что делает приложение особенно привлекательным для дизайнеров и фотографов.

"Мы разработали это приложение с нуля, чтобы дать новому поколению креаторов доступ к возможностям Photoshop прямо на их телефонах", — заявила Шамбхави Кадам, старший директор по управлению продуктами Adobe Photoshop, в интервью TechCrunch. Она подчеркнула, что мобильная версия интегрируется с экосистемой Adobe — Express, Fresco и Lightroom, — обеспечивая плавный переход между устройствами и платформами.

Запуск приложения стал частью стратегии Adobe по расширению присутствия на мобильном рынке, где конкуренция усиливается со стороны таких приложений, как Canva и Picsart. Пока iPhone-пользователи тестируют новинку, владельцам Android-устройств придется подождать до конца года. В компании уверены, что задержка оправдается: "Мы хотим убедиться, что версия для Android будет соответствовать высоким стандартам, которые мы задали с iPhone", — добавили представители Adobe.