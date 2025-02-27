Компания OnePlus, известная своими инновационными гаджетами, столкнулась с неожиданной проблемой, которая заставила отложить выпуск долгожданных смарт-часов OnePlus Watch 3. Изначально запланированная дата старта продаж — 25 февраля 2025 года — сдвинута на апрель, и причиной тому стала курьезная ошибка в производстве. На задней панели часов вместо привычной надписи «Made in China» появилась опечатка — «Meda in China». Об этом стало известно после того, как первые экземпляры попали в руки обозревателей и покупателей, оформивших предзаказы.

Ошибка, хоть и незначительная на первый взгляд, вызвала широкий резонанс в сети. Некоторые пользователи предположили, что это маркетинговый ход, другие раскритиковали контроль качества компании. OnePlus оперативно отреагировала на ситуацию, подтвердив, что речь идет о случайной опечатке, и объявила о приостановке выпуска, чтобы исправить дефект. В официальном заявлении, опубликованном 25 февраля, компания сообщила: «Задержка связана с небольшой типографской ошибкой на корпусе устройства, которую мы устраняем, выпуская новую партию».

Тем, кто уже получил часы с опечаткой, OnePlus предложила два варианта: вернуть устройство для замены на исправленную версию или сохранить его как «сверхограниченное издание». На фоне этого решения эксперты рынка предсказывают, что бракованные экземпляры могут обрести статус коллекционных. «Опечатки на массовых продуктах — редкость, и это может повысить ценность таких часов среди энтузиастов», — отметил аналитик мобильных технологий Сергей Волков.

OnePlus Watch 3 обещают стать серьезным шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью: увеличенный до 1,5 дюйма AMOLED-дисплей с яркостью 2200 нит, титановый безель и до 5–6 дней автономной работы благодаря двухчиповой архитектуре и батарее на 631 мАч. Однако теперь поклонникам бренда придется подождать до апреля, чтобы официально приобрести устройство. Предзаказы остаются открытыми, а для тех, кто оформит покупку заранее, компания сохраняет скидку в 30 долларов, снижая цену с 329 до 299 долларов.

Задержка дает конкурентам, таким как Samsung и Google, временное преимущество на рынке Wear OS-устройств, но в OnePlus уверены, что исправленный релиз укрепит репутацию бренда. Пока же «Meda in China» становится мемом в технологическом сообществе, а первые обладатели бракованных часов уже обсуждают их потенциальную ценность на вторичном рынке. Компания, в свою очередь, обещает, что новая партия будет готова к середине апреля, хотя точная дата пока не названа.