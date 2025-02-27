В Китае представлена обновленная версия Toyota Land Cruiser Prado 250 с уникальным дизайном и передовыми технологиями, созданная специально для местного рынка.

FAW-Toyota представило новую версию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250. Презентация прошла в преддверии крупного автосалона в Пекине, где новинка станет одной из главных звезд.

Prado 250, построенный на платформе GA-F, уже успел завоевать популярность на мировых рынках благодаря своей прочности и универсальности. Однако китайская версия выделяется особыми деталями. Одной из ключевых особенностей стал просторный трехрядный салон с "капитанскими" креслами второго ряда — конфигурация, недоступная на других рынках. Внешний дизайн сохранил характерную угловатую эстетику с горизонтальными линиями, но получил эксклюзивные элементы, такие как обновленная решетка радиатора с массивной надписью "TOYOTA" и опциональные круглые фары в ретро-стиле.

Технически автомобиль оснащен гибридной силовой установкой iForce Max на базе 2,4-литрового турбомотора, выдающей 330 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и постоянный полный привод обеспечивают уверенное поведение как на трассе, так и на бездорожье. Для китайских покупателей доступны четыре комплектации, начиная с базовой стоимостью около 470 тысяч юаней (примерно 65 тысяч долларов).

Ожидается, что предзаказы откроются 28 февраля, а первые поставки начнутся летом.



