"В Цзинмэне (провинция Хубэй, КНР) успешно испытан электрический дирижабль AS700D, разработанный AVIC. Аппарат с вертикальным взлётом и посадкой на высоте 50 м показал потенциал для разведки, охраны и эвакуации, открывая новые горизонты для экологичных технологий."

Китай сделал важный шаг в развитии экологически чистой авиации: в районе города Цзинмэнь успешно прошёл первый полёт электрического дирижабля АС700Д, разработанного Исследовательским институтом специальных транспортных средств корпорации АВИК (Авиационная промышленность Китая). Испытания, проведённые утром 21 февраля, продемонстрировали техническую зрелость аппарата, который обещает стать универсальным решением для ряда задач в условиях современной низковысотной экономики.

В ходе лётных тестов дирижабль совершил вертикальный взлёт, поднялся на высоту 50 метров, стабильно завис в заданной точке, а затем выполнил контролируемую посадку. AS700D оснащён системой электродвигателей, питаемых от литий-ионных аккумуляторов, что обеспечивает ему практически бесшумную работу и отсутствие теплового следа — ключевых преимуществ перед традиционными газотурбинными или поршневыми силовыми установками. Как отметил пилот-испытатель Линь Хун, полёт на AS700D ощущается "лёгким и плавным, словно вождение электромобиля", что подчёркивает комфорт как для экипажа, так и для пассажиров.

AS700D разработан с прицелом на выполнение широкого спектра задач. Его тактико-технические характеристики включают максимальную высоту полёта 3100 метров, скорость до 80 км/ч и способность нести до 10 человек, включая пилота. Дирижабль ориентирован на воздушную разведку, оптико-электронное наблюдение, охрану объектов, мониторинг оперативной обстановки и эвакуацию из труднодоступных районов. Благодаря низкой акустической заметности и экологичности он может применяться в природоохранных зонах, а также для патрулирования и обеспечения связи там, где наземная инфраструктура ограничена или отсутствует.

Испытания подтвердили надёжность ключевых систем AS700D: электрического привода на литиевых батареях, пропеллерной системы и управления вектором тяги. По словам главного конструктора проекта Чжоу Лея, аппарат идеально подходит для миссий с высокими требованиями к шуму и выбросам, таких как охрана заповедников или сопровождение крупных мероприятий. Успех первого полёта стал важным этапом для AVIC, которая видит в AS700D основу для будущих электрических дирижаблей, способных конкурировать с зарубежными аналогами.

Эксперты отмечают, что разработка AS700D вписывается в глобальный тренд "зелёной авиации". Китай, активно развивающий низковысотную экономику, делает ставку на такие технологии для решения задач безопасности, логистики и туризма. "Этот дирижабль — не просто эксперимент, а реальный инструмент для силовых структур и гражданских служб", — считает авиационный аналитик Ли Вэй из Пекина. В перспективе аппарат может быть адаптирован для военных нужд, включая разведку и координацию операций в сложных условиях.

AVIC уже заявила о планах расширить линейку AS700, добавив новые модификации для различных сценариев применения. Успешный дебют AS700D открывает Китаю путь к лидерству в сегменте электрических летательных аппаратов, подчёркивая его амбиции в области инноваций и устойчивого развития.