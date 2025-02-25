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В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
Разработка 'Иртея' с поддержкой МТС обещает до 15 тысяч станций ежегодно и выход на экспорт.

На заводе в городе Шуя Ивановской области запущено производство первых отечественных базовых станций стандарта 5G, что стало важным шагом в развитии телекоммуникационной инфраструктуры России. Компания "Аквариус", известная как один из лидеров в производстве компьютерной техники, освоила выпуск оборудования, включающего приемопередающий модуль, цифровой блок и российское программное обеспечение для управления сетью. Как сообщило правительство региона, первые партии уже переданы одному из ведущих телеком-операторов страны, а в планах — масштабировать производство до 15 тысяч единиц в год с перспективой экспорта в дружественные государства, включая Беларусь.  

Разработкой станций и программного обеспечения, на которое приходится около 80% их функционала, занималась российская компания "Иртея", наполовину принадлежащая МТС. Переход к серийному выпуску начался летом 2024 года после успешных испытаний, включая проверку совместимости с различными 5G-устройствами в лаборатории на ВДНХ в Москве. Оборудование прошло строгую валидацию, доказав свою конкурентоспособность не только на внутреннем рынке, но и в сравнении с зарубежными аналогами.  

Для "Аквариуса" освоение производства с радиомодулями стало настоящим технологическим вызовом. Ранее представители компании подчеркивали, что заказчики — крупные операторы связи — требуют не просто формального импортозамещения, а качественной и надежной связи. Итогом стала станция, способная повысить пропускную способность, скорость и качество передачи данных, что особенно важно для регионов России, где 5G пока только начинает развиваться.  

Проект получил поддержку государства в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи". Базовые станции уже включены в реестр Минпромторга, что открывает доступ к субсидиям, грантам и другим мерам господдержки.

Помимо внутреннего рынка, российские станции могут найти спрос за рубежом — в первую очередь в странах СНГ и других дружественных государствах.

#технологии #производство #импортозамещение #5g #инфраструктура #цифровизация #телеком
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