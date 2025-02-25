Американская сеть кофеен Старбакс объявила о масштабных сокращениях: в ближайшие месяцы компания планирует уволить 1,1 тыс. корпоративных сотрудников, что составляет примерно 7% от их общего числа по всему миру. Об этом сообщил генеральный директор сети Брайан Никкол в письме к сотрудникам, опубликованном 24 февраля 2025 года. По его словам, такие меры необходимы для оптимизации бизнеса и устранения избыточных структур, которые тормозят развитие компании.

«Наш размер и структура могут замедлять нас, слишком много уровней, менеджеров и небольших команд и ролей, сосредоточенных в основном на координации работы», — написал Никкол. Он подчеркнул, что главная цель Starbucks на данный момент — «работать более эффективно, повысить подотчетность, снизить сложность и улучшить интеграцию». Для этого сеть не только проведет увольнения, но и закроет прием на несколько сотен открытых вакансий.

В Starbucks насчитывается около 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру. Таким образом, под предстоящие сокращения попадет значительная часть офисного персонала. При этом компания заверила, что изменения не коснутся бариста в кофейнях, а также работников обжарочных цехов и складов. Основной удар придется по управленческому и административному звену, которое, по мнению руководства, нуждается в упрощении.

Это сокращение станет одним из крупнейших в истории Starbucks. Издание напомнило, что в 2018 году компания уже прибегала к подобным мерам, но тогда под увольнение попали лишь 350 корпоративных сотрудников. Нынешний шаг в три раза масштабнее и отражает серьезность намерений нового гендиректора адаптировать бизнес к текущим вызовам.

Брайан Никкол, занявший пост главы Starbucks в сентябре 2024 года, ранее руководил сетью ресторанов Чипотле, где успешно провел реструктуризацию. Его приход в Starbucks связывают с необходимостью обновления бизнес-модели на фоне замедления роста продаж и усиливающейся конкуренции. Эксперты считают, что под его руководством компания продолжит двигаться в сторону более гибкой и оперативной структуры.

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Сокращения происходят в сложный для ресторанной индустрии период: рост инфляции, изменения в потребительских предпочтениях и давление со стороны локальных кофеен вынуждают Starbucks искать пути сохранения лидерства. Компания, управляющая более чем 38 тыс. заведений по всему миру, делает ставку на внутренние реформы и инвестиции в технологии, такие как мобильные заказы и программы лояльности. Однако Никкол уверен: без упрощения управленческой структуры эти усилия могут не принести желаемого результата.

Увольнения начнутся в ближайшие месяцы, а их эффект на финансовые показатели компании станет ясен в 2026 году. Пока же рынок позитивно оценивает стратегию нового руководства: после объявления о сокращениях акции Starbucks показали умеренный рост.