С 1 января 2025 года в России вводится налог на бани, теплицы и сараи с фундаментом. Владельцам потребуется оформить постройки в Росреестре и платить налог исходя из кадастровой стоимости.

С 1 января 2025 года в России вступает в силу новый закон, согласно которому бани, теплицы, сараи и другие хозяйственные постройки, имеющие фундамент, признаются объектами недвижимости. Это нововведение существенно изменит правила налогообложения для владельцев загородной недвижимости и потребует от них дополнительных действий по регистрации таких сооружений в Росреестре.

По словам экспертов, принятие закона связано с необходимостью упорядочить учет хозяйственных построек и увеличить налоговые поступления в бюджет. "Ранее многие объекты, хотя и имели капитальное исполнение, не рассматривались как недвижимость, что приводило к потерям бюджета", – комментирует руководитель департамента налоговой политики Минфина РФ Игорь Коробков.

Основные изменения затронут следующие категории объектов:

- Бани и сауны с фундаментом

- Теплицы площадью более 50 квадратных метров

- Гаражи и машиноместа вне многоквартирных домов

- Сараи и хозблоки с капитальным основанием

Владельцам данных сооружений необходимо будет до конца 2025 года обратиться в Росреестр для оформления прав собственности. После постановки на кадастровый учет расчет земельного налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости строений.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что данная мера может привести к росту налоговых платежей для граждан. "Средний размер налога на типовую баню площадью 20 квадратных метров может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей в год, в зависимости от региональных коэффициентов", – оценивает ситуацию главный аналитик Ассоциации застройщиков частного сектора Мария Петрова.

При этом закон содержит ряд льготных положений для социально незащищенных категорий граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Для них предусмотрены снижения ставок или полное освобождение от уплаты налогов на одно из хозяйственных строений.

Новый порядок вызвал противоречивую реакцию среди населения. По данным опроса ВЦИОМ, около 60% россиян считают данную меру несправедливой, особенно в отношении малых хозяйственных построек. Однако представители власти подчеркивают важность создания единой системы учета недвижимости для повышения прозрачности налоговых отношений.

"Мы понимаем возможные сложности для граждан и готовы обеспечить информационную поддержку при оформлении документов. Кроме того, планируется запуск упрощенной процедуры постановки на кадастровый учет через портал госуслуг", – заявил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Андрей Васильев.

Специалисты рекомендуют владельцам хозяйственных построек заранее подготовиться к изменениям: провести инвентаризацию имеющихся объектов, собрать необходимые документы и обратиться в органы регистрации до истечения установленного срока. Такой подход поможет избежать возможных штрафных санкций и проблем с оформлением.

Законопроект был разработан совместно с профильными министерствами и получил одобрение Совета Федерации после широкого общественного обсуждения. Его реализация станет частью комплексной программы по совершенствованию налогового администрирования в сфере недвижимости.

Пресс-служба правительства РФ сообщила, что в первом квартале 2025 года будут проведены информационные кампании для разъяснения нововведений населению. Планируется также создание горячей линии для консультаций граждан по вопросам оформления и налогообложения хозяйственных построек.