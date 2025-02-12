Парламентарий Елена Останина выступила с инициативой продлить период оплачиваемого декретного отпуска для поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости.

Депутат Государственной Думы РФ Елена Останина предложила продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. По мнению парламентария, такая мера позволит родителям самостоятельно принимать решение о том, когда ребенку начинать посещать детский сад, а также создаст дополнительные условия для повышения рождаемости в стране.

"Сегодня многие семьи сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, они хотели бы сами воспитывать ребенка первые годы его жизни, с другой - вынуждены выходить на работу уже через полтора года после рождения малыша из-за финансовых обстоятельств", - отметила депутат. Она подчеркнула, что современные российские семьи все чаще предпочитают не отправлять детей в ясли в столь раннем возрасте.

Останина считает, что продление оплачиваемого декретного отпуска может стать мощным стимулом для увеличения рождаемости. "За период до трех лет женщина может сделать осознанный выбор о втором ребенке, поскольку у нее будет больше времени для восстановления после первого и создания комфортных условий для всей семьи", - объяснила она свою позицию.

При этом парламентарий предлагает сохранить существующую систему расчета пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а для периода с полутора до трех лет установить фиксированный размер выплат, который мог бы составить не менее прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания.

Эксперты в области демографии положительно оценили инициативу. "Продление оплачиваемого декрета может способствовать решению нескольких важных задач одновременно: поддержке семей с детьми, снижению нагрузки на дошкольные учреждения и стимулированию рождаемости", - считает директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

Вместе с тем, экономисты обращают внимание на необходимость тщательной проработки финансовой составляющей данного предложения. По их оценкам, реализация инициативы потребует значительных бюджетных расходов. Однако, как отмечают эксперты, долгосрочный эффект от такой меры может компенсировать первоначальные затраты за счет роста численности работающего населения в будущем.

Напомним, что сейчас в России установлены следующие сроки оплачиваемого декретного отпуска: 70 дней до родов и 70 дней после родов (в случае осложненных родов или рождения двойни - больше), а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. После этого родители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

По данным Росстата, средний возраст первого брака в России продолжает расти, а вместе с ним увеличивается и возраст рождения первого ребенка. Это делает вопрос социальной поддержки молодых семей особенно актуальным. Специалисты отмечают, что страны с развитой системой семейных льгот, как правило, демонстрируют более высокие показатели рождаемости.



