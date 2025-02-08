Две страны запустили научный центр для решения задач в сфере экологии, энергетики и сельского хозяйства с помощью технологий ИИ и ГИС.

Казахстан и Китай объявили о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта, направленной на решение ключевых современных проблем в области экологии, управления природными ресурсами и цифровой трансформации экономики. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители Национальной академии наук Республики Казахстан, академики Китайской академии наук (CAS), а также специалисты Чжэцзянского технологического университета и китайских высокотехнологичных компаний.

В рамках сотрудничества также официально открыт Казахстанско-Китайский центр науки и трансфера технологий, который станет площадкой для обмена научным опытом и внедрения инновационных решений. "Создание лаборатории ИИ – это ответ на актуальные вызовы нашего времени, такие как изменение климата, управление природными ресурсами и предупреждение стихийных бедствий", – подчеркнули участники церемонии.

Основные направления исследовательской деятельности лаборатории будут сосредоточены на пяти ключевых областях. Первая – мониторинг и управление водными ресурсами с использованием технологий искусственного интеллекта и геоинформационных систем (ГИС). Это позволит оптимизировать использование воды, прогнозировать дефицит и предотвращать негативные последствия засух или наводнений.

Второе направление – разработка систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, оползни и снежные лавины. Интеграция данных дистанционного зондирования Земли, метеорологических наблюдений и аналитики пространственно-временных данных поможет существенно повысить точность прогнозов и эффективность мер по защите населения.

Третье направление связано с применением ИИ для анализа изменений окружающей среды. Специалисты лаборатории будут использовать передовые методы машинного обучения для моделирования долгосрочных трендов в экосистемах, что важно для принятия стратегических решений в области экологии и устойчивого развития.

Четвертое направление фокусируется на оптимизации энергетических ресурсов через внедрение интеллектуальных систем распределения энергии. Это включает разработку алгоритмов для повышения эффективности работы электросетей, снижения потерь и интеграции возобновляемых источников энергии.

Пятое направление – цифровизация сельского хозяйства и внедрение технологий "умного земледелия". Исследования будут направлены на разработку систем автоматизированного управления полевыми работами, мониторинга состояния почвы и урожайности, что позволит повысить производительность сельского хозяйства и снизить затраты.

Эксперты отмечают важность такого международного партнерства для обеих стран. "Сотрудничество Казахстана и Китая в сфере ИИ открывает новые возможности для развития технологий, которые могут быть успешно применены не только на территории двух стран, но и на международном уровне", – считают специалисты.

Лаборатория станет примером успешного взаимодействия между научными учреждениями и бизнесом. Участие высокотехнологичных компаний КНР обеспечит практическую реализацию разработок, а академические организации предоставят теоретическую базу и подготовку квалифицированных специалистов.

По мнению руководителей проекта, созданная лаборатория сможет стать одним из ведущих научных центров в регионе, привлекая внимание международного научного сообщества и способствуя развитию новых технологических решений для решения глобальных задач.