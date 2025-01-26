Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман снова инвестирует значительные средства в Retro Biosciences, стартап, направленный на исследования клеточных механизмов старения и разработку методов, продлевающих человеческую жизнь.

В последние дни стало известно, что Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, вновь осуществил значительные инвестиции в проект по продлению жизни — Retro Biosciences. Этот биотехнологический стартап, основанный Джо Беттс-Лакруа, сосредоточен на исследовании клеточных механизмов старения и разработке методов, способных замедлить или обратить вспять возрастные изменения.

Сэм Альтман уже инвестировал в компанию 180 миллионов долларов в 2021 году, и его очередная инвестиция помогла Retro Biosciences привлечь более одного миллиарда долларов в рамках финансирования серии А. Эти средства позволят компании продолжить исследования, направленные на увеличение продолжительности жизни человека на десять лет и улучшение здоровья в пожилом возрасте.

Совместные усилия OpenAI и Retro Biosciences включают разработку модели искусственного интеллекта для создания новых белков и преобразования клеток в стволовые. Это первый проект OpenAI, сосредоточенный на биологических данных, и он уже демонстрирует значительный потенциал.

Инвестиции Альтмана и других технологических лидеров, таких как Питер Тиль и Джефф Безос, подчеркивают растущий интерес к исследованиям долголетия. Эти проекты могут привести к революционным изменениям в медицине и здравоохранении, открывая новые горизонты для борьбы со старением и увеличения продолжительности жизни.

Таким образом, новая инвестиция Сэма Альтмана в Retro Biosciences становится важным шагом на пути к продлению человеческой жизни и улучшению её качества. Интерес к этому проекту продолжает расти, и эксперты прогнозируют, что дальнейшие разработки приведут к значительным прорывам в медицине и биотехнологиях.