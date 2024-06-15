Компания Lian Li анонсировала новый корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Корпус выделяется дизайном, вдохновленным итальянскими суперкарами, и предлагает передовые возможности для кастомизации.

Компания Lian Li анонсировала новый корпус для компьютеров — O11 EVO RGB Automobili Lamborghini, добавив его к уже внушительной линейке моделей O11 Dynamic. Новинка, созданная в сотрудничестве с легендарным итальянским производителем суперкаров Lamborghini, обещает стать настоящим хитом среди энтузиастов компьютерного железа и поклонников автомобильного дизайна.

Корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini сразу привлекает внимание своим уникальным дизайном, вдохновленным компонентами суперкаров Lamborghini. Он сочетает в себе передовые технологии и утончённый стиль, характерный для автомобилей этой знаменитой марки. Массивные вентиляционные отверстия, плавные линии и угловатые элементы корпуса напоминают детали экстерьера итальянских спорткаров, создавая эффектный и запоминающийся облик.

реклама

Особое внимание уделено подсветке. RGB-подсветка не только подчёркивает агрессивный и современный дизайн корпуса, но и позволяет владельцам настраивать его внешний вид в соответствии с личными предпочтениями. В комплект входит программное обеспечение для синхронизации подсветки с другими компонентами системы, что позволяет создавать целостную и гармоничную световую композицию.

O11 EVO RGB Automobili Lamborghini выполнен в форм-факторе mid-tower и предлагает множество возможностей для кастомизации и модернизации. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, что делает его универсальным решением для сборки различных систем.

Внутреннее пространство корпуса спроектировано таким образом, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха и эффективное охлаждение компонентов. O11 EVO RGB Automobili Lamborghini поддерживает установку до трех радиаторов жидкостного охлаждения и множества вентиляторов, что позволяет создать мощную систему охлаждения для самых производительных конфигураций.

Дополнительные возможности для кастомизации включают в себя удобную систему укладки кабелей и множество отсеков для хранения накопителей. Это позволяет поддерживать порядок внутри корпуса и облегчает установку и замену компонентов.