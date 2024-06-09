Первый полёт европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоится 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Долгожданный первый полёт европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоится 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом было объявлено на Международном авиационно-космическом салоне ILA в Берлине 5 июня.

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Точное время запуска пока не сообщается.

Ariane 6 – это новейшая разработка Европейского космического агентства (ESA), призванная обеспечить Европе независимый доступ к космосу. Ракета-носитель заменит своего предшественника, Ariane 5, и будет использоваться для запуска коммерческих и научных спутников на различные орбиты.

Разработка Ariane 6 велась с 2014 года, и её создание обошлось в €4 млрд. Ракета отличается от своего предшественника более мощными двигателями, улучшенной авионикой и более гибкой конфигурацией, позволяющей адаптировать её под разные типы полезной нагрузки.

Ariane 6 будет доступна в двух модификациях: Ariane 62 с двумя твердотопливными ускорителями и Ariane 64 с четырьмя. Версия Ariane 64 способна выводить на геопереносную орбиту до 11 тонн полезной нагрузки.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты отмечают, что первый запуск Ariane 6 происходит с задержкой. Изначально он был запланирован на 2020 год, но несколько раз переносился из-за технических проблем и пандемии COVID-19.



