Apple готовится представить свою новую систему искусственного интеллекта под названием "Apple Intelligence" на предстоящем мероприятии WWDC 2024.

В преддверии одного из наиболее ожидаемых событий в мире технологий, WWDC 2024, компания Apple Inc. готовится анонсировать Apple Intelligence — революционную систему искусственного интеллекта, предназначенную для iPhone, iPad и Mac.

реклама

Согласно источникам, близким к компании, Apple Intelligence будет включать в себя широкий спектр функций ИИ, которые будут доступны в бета-версии для всех устройств Apple. Эта система не только улучшит уже существующие функции, такие как Siri, Face ID и интеллектуальная клавиатура QuickType, но и откроет новые возможности, которые ранее были недоступны на устройствах Apple.

Одним из ключевых компонентов Apple Intelligence станет интеграция с новым чат-ботом, разработанным OpenAI, компанией, стоящей за ChatGPT. Этот чат-бот будет доступен непосредственно на устройствах Apple и позволит пользователям получать информацию, создавать контент, и даже общаться с ним на естественном языке. Возможности чат-бота будут сопоставимы с ChatGPT, но с более глубокой интеграцией в экосистему Apple, что позволит ему использовать данные из различных приложений и служб для более контекстно-зависимых и персонализированных ответов.

- Улучшенный Siri: Apple Intelligence обещал значительно улучшить Siri, предоставив ей более глубокое понимание запросов пользователей и возможность выполнять более сложные задачи.

- Личный Ассистент для Создания Контента: Пользователи получат возможность создавать текст, изображения и даже музыку с помощью ИИ, который будет учитывать индивидуальные предпочтения и стиль пользователя.

- Интеллектуальная Организация: Система будет автоматически организовывать фотографии, документы и электронную почту, используя машинное обучение для лучшего понимания контекста и значимости данных.

- Безопасность и Конфиденциальность: Apple Intelligence будет работать локально на устройствах, когда это возможно, чтобы гарантировать, что данные пользователей остаются защищенными и конфиденциальными. Компания также заявила, что будет продолжать придерживаться своего строгого подхода к конфиденциальности данных.

Многие аналитики рассматривают этот шаг как ответ Apple на растущую популярность ИИ-систем от других компаний, таких как Google и Microsoft.