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Разработчики обходят ограничения и открывают доступ к функции Recall на старых устройствах
Энтузиаст смог активировать функцию Recall, представленную на конференции Microsoft Build, на устройстве с более старым Arm-процессором без NPU.

На конференции Microsoft Build компания представила функцию Recall для компьютеров Copilot Plus PC, работающих под управлением Windows 11 и оборудованных процессорами со встроенным нейронным движком (NPU). Эта функция, позволяющая пользователям мгновенно вспоминать ранее выполненные действия и информацию, должна была быть доступна только на ограниченном числе устройств. 

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Однако, как стало известно из сообщения пользователя соцсети X (ранее Twitter) под ником Albacore, ему удалось активировать Recall на устройстве с более старым Arm-процессором, не оснащенным NPU. Это открытие потенциально может расширить круг устройств, на которых доступна функция Recall, и сделать ее доступной для более широкой аудитории. 

"Я смог запустить Recall на своем устройстве с Arm-процессором без NPU, используя некоторые хитрости", - написал Albacore в своем сообщении. "Это означает, что функция может работать и на других устройствах, которые изначально не поддерживаются." 

Этот успех может вызвать большой интерес у энтузиастов, поскольку многие пользователи Windows 11, особенно владельцы устройств с Arm-процессорами, не могли получить доступ к Recall из-за ограничений по аппаратным требованиям. 

В то же время, стоит отметить, что метод активации Recall, использованный Albacore, не является официальным и может быть небезопасным. Кроме того, нет гарантии, что функция будет работать стабильно на устройствах, которые не соответствуют требованиям Microsoft. 

Несмотря на эти факторы, открытие Albacore дает надежду на то, что Microsoft может расширить доступ к Recall на большее количество устройств в будущем. Это может стать важным шагом в развитии искусственного интеллекта и его интеграции в повседневную жизнь пользователей.                    

В данный момент Microsoft не комментирует возможность расширения поддержки Recall на устройства без NPU.             

#microsoft #искусственный интеллект #npu #recall #copilot plus #albacore #arm-процессор
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