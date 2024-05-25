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Минцифры инициирует создание единой платформы киберзащиты для государства и бизнеса
Минцифры призвало представителей ИT-компаний, операторов связи и банков создать новую единую платформу по реагированию на кибератаки.

В Москве прошло заседание рабочей группы по созданию единой платформы киберзащиты, инициированной Минцифры России. В мероприятии приняли участие представители ведущих ИT-компаний, операторов связи, банков и других ключевых игроков рынка. Целью инициативы является создание единой системы реагирования на кибератаки, которая позволит государству и бизнесу эффективно противостоять растущей угрозе киберзлоумышленников.

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«Кибербезопасность стала одной из ключевых задач для нашей страны, - заявил на заседании рабочей группы министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. - Создание единой платформы киберзащиты позволяет нам объединить усилия государства и бизнеса в борьбе против кибератак и обеспечить безопасность информационной инфраструктуры России».

Платформа киберзащиты будет представлять собой единый центр мониторинга и реагирования на кибератаки, который будет собирать информацию о киберугрозах от различных источников, анализировать ее и предлагать меры по предотвращению и ликвидации последствий кибератак. По словам представителей Минцифры, платформа будет базироваться на принципах партнерства и взаимодействия между государственными органами, бизнесом и экспертами в области кибербезопасности.

Однако, несмотря на активное участие бизнеса в обсуждениях, многие представители ИT-компаний и банков пока не понимают, что из себя будет представлять такая платформа и зачем она нужна. «Мы поддерживаем инициативу Минцифры, но нам нужно понимать, как будет работать эта платформа и какие будут ее функции, заявил генеральный директор одной из крупнейших ИT-компаний России. Мы также хотим знать, какие будут требования к безопасности для участников платформы и как будет обеспечиваться конфиденциальность данных».

Создание единой платформы киберзащиты может иметь значительные последствия для экономики и безопасности страны. По оценкам экспертов, ежегодно кибератаки наносят российской экономике ущерб в размере десятков миллиардов рублей. Создание эффективной системы реагирования на кибератаки может помочь уменьшить эти потери и обеспечить безопасность информационной инфраструктуры России.

«Кибербезопасность - это не только проблема государства, но и проблема бизнеса, заявил эксперт в области кибербезопасности Антон Моисеев. Создание единой платформы киберзащиты может помочь бизнесу уменьшить риски кибератак и обеспечить безопасность своих данных и клиентов».

В ближайшие месяцы планируется провести серию заседаний рабочей группы, на которых будут обсуждаться детали создания платформы киберзащиты и ее функциональные возможности. Ожидается, что платформа будет запущена в пилотном режиме в 2024 году.

В любом случае, создание единой платформы киберзащиты является важным шагом на пути к обеспечению безопасности информационной инфраструктуры России и уменьшению рисков кибератак. 

#информационная безопасность #кибербезопасность #бизнес #банки #минцифры #операторы связи #кибератаки #it #государство
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