Microsoft представила новую беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex Keyboard with Slim Pen для планшетов Surface Pro 8, 9, 10 и 11.

Microsoft продолжает расширять свой арсенал устройств, предлагая пользователям еще больше возможностей для повышения продуктивности и удобства в работе. В дополнение к уже популярным Arm-ноутбуку Surface Laptop и Arm-планшету Surface Pro, компания представила новую беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex.

реклама

Новинка, получившая название "Surface Pro Flex Keyboard with Slim Pen", стала долгожданным дополнением к линейке устройств Surface Pro 8, 9, 10 и 11. Ее совместимость с широким спектром планшетов Surface Pro открывает пользователям новые горизонты в использовании устройств, обеспечивая максимальную гибкость и удобство.

Одним из ключевых преимуществ новой клавиатуры является ее интеграция с электронным пером Surface Slim Pen 2, обеспечивающим более удобное и эффективное взаимодействие с устройством. Однако стоит отметить, что перо не входит в комплект поставки клавиатуры и приобретается отдельно.

Цена новой беспроводной клавиатуры Surface Pro Flex составляет $449,98. Это инвестиция в удобство и продуктивность, которая, безусловно, оправдает себя благодаря возможностям и характеристикам. Новая клавиатура станет незаменимым аксессуаром для тех, кто стремится к эффективной работе и удобству в повседневных задачах.