Microsoft объявила о вложении €4 млрд в строительство нового центра обработки данных в Мюлузе и расширение существующих площадок в Париже и Марселе.

На инвестиционном саммите Choose France, проводимом президентом Франции Эммануэлем Макроном, Microsoft объявила о значительном инвестиционном проекте в размере €4 млрд ($4,31 млрд), направленном на создание и развитие инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) во Франции. Эта инициатива включает не только строительство нового ЦОД вблизи города Мюлуз на востоке страны, но и расширение уже существующих площадок в Париже и Марселе.

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Такое стратегическое вложение подчеркивает стремление Microsoft укрепить свои позиции на европейском рынке облачных технологий и IT-услуг, а также поддержать экологическую устойчивость региона. Одним из ключевых аспектов проекта станет заключение соглашений о покупке "зелёной" энергии (Power Purchase Agreements, PPA), что соответствует глобальной политике компании по переходу на возобновляемые источники энергии и снижению углеродного следа.

На саммите Choose France, который ежегодно собирает ведущих мировых инвесторов и бизнес-лидеров, генеральный директор Microsoft подчеркнул важность этого шага для компании и региона: "Франция является стратегическим рынком для Microsoft, и наше решение инвестировать значительные средства в развитие инфраструктуры ЦОД свидетельствует о нашей приверженности поддержке цифровой трансформации страны. Мы также рады внести вклад в устойчивое развитие, заключая соглашения о покупке возобновляемой энергии".

Новый ЦОД в Мюлузе планируется построить с применением передовых технологий энергоэффективности и экологической безопасности. Это позволит не только удовлетворить растущий спрос на облачные услуги в регионе, но и минимизировать влияние на окружающую среду. Расширение существующих ЦОД в Париже и Марселе также направлено на повышение их производительности и надежности, что позволит улучшить качество обслуживания клиентов и обеспечить более высокий уровень безопасности данных.

Инвестиционный проект Microsoft во Франции является частью более широкого плана компании по глобальному расширению сети ЦОД, направленного на поддержку цифровой трансформации бизнеса в различных регионах мира. Следует отметить, что подобные амбиции разделяет и основной конкурент Microsoft — Amazon, который также планирует активное развитие своего бизнеса во Франции.