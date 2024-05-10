В этом году Apple намерена представить новые функции искусственного интеллекта, а ее центры обработки данных будут оснащены процессорами, изготовленными на заказ, в рамках своих усилий по наделению своих устройств возможностями искусственного интеллекта.

В рамках значительного шага по расширению возможностей своего искусственного интеллекта (ИИ) компания Apple Inc. готова представить некоторые из своих будущих функций искусственного интеллекта в этом году, а ее центры обработки данных будут оснащены процессорами, изготовленными на заказ. Эта разработка является частью масштабных усилий технологического гиганта по внедрению в свои устройства возможностей искусственного интеллекта, революционизирующих способы взаимодействия пользователей с продуктами Apple.

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Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Apple внедряет высокопроизводительные чипы, аналогичные разработанным для Mac, на серверах облачных вычислений, предназначенных для решения самых сложных задач искусственного интеллекта, получаемых устройствами Apple. Эти мощные процессоры позволят центрам обработки данных Apple быстро и эффективно обрабатывать огромные объемы данных, облегчая разработку сложных приложений с искусственным интеллектом.Между тем, более базовые функции, связанные с искусственным интеллектом, будут выполняться непосредственно на iPhone, iPad и Mac, сообщили источники. Такой подход позволит Apple более эффективно распределять задачи по обработке данных с помощью искусственного интеллекта, используя сильные стороны как своих устройств, так и центров обработки данных.Apple рассматривает этот шаг как стратегический шаг, направленный на то, чтобы оставаться впереди рынка искусственного интеллекта, поскольку технологические конкуренты, такие как Amazon, Google и Microsoft, продолжают вкладывать значительные средства в исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Оснащая свои центры обработки данных процессорами собственного производства, Apple стремится получить больший контроль над своей инфраструктурой искусственного интеллекта, обеспечивая более быструю разработку и внедрение функций, основанных на искусственном интеллекте, во всей линейке своих продуктов.Последствия этой разработки имеют далеко идущие последствия с потенциальными приложениями в таких областях, как обработка естественного языка, компьютерное зрение и прогнозный анализ.