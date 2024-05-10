Компания Motorola выпустила обновленную версию своего популярного смартфона среднего класса Moto G Stylus 5G со значительными обновлениями аппаратного обеспечения и более изящным дизайном.

Motorola, ведущий бренд в индустрии смартфонов, представила обновленную версию своего популярного смартфона среднего класса Moto G Stylus 5G. Новое устройство может похвастаться рядом значительных улучшений аппаратного обеспечения и более изящным дизайном по сравнению со своим предшественником.

реклама

Moto G Stylus 5G известен своим впечатляющим набором функций, а последняя версия вывела его на новый уровень. Новое устройство оснащено более быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 888. Кроме того, телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Одной из особенностей Moto G Stylus 5G является его дисплей. Новое устройство может похвастаться 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, обеспечивающим яркие цвета и четкую графику. Дисплей также поддерживает HDR10 и имеет частоту обновления 90 Гц, что делает его идеальным для просмотра видео, игр и веб-серфинга.

Система камер в Moto G Stylus 5G также подверглась капитальному ремонту. Теперь устройство оснащено четырьмя камерами, включая 50-мегапиксельный основной сенсор, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, 2-мегапиксельный макросенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Приложение "Камера" также было улучшено благодаря таким функциям, как распознавание сцен с помощью искусственного интеллекта и улучшенные характеристики в условиях низкой освещенности.

Moto G Stylus 5G также может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Телефон работает на Android 11 "из коробки", что упрощает его использование и настройку.

Что касается дизайна, Moto G Stylus 5G имеет элегантный и внешний вид, благодаря задней панели из 3D-стекла и металлической рамке. Телефон доступен в трех цветовых вариантах - космическом черном, зеленом из морской пены и лавандово-сером - и имеет характерный дизайн стилуса, который отличает его от других смартфонов своего класса.

Этим летом в магазинах появится Moto G Stylus 5G по стартовой цене 499,99 долларов.