Компания Samsung начала продажи 114-дюймового смарт-телевизора на базе панели Micro-LED. Новый телевизор, являющийся самым большим на рынке, превосходит OLED по яркости и долговечности, но оценен в $132 500.

Компания Samsung объявила о начале продаж 114-дюймового смарт-телевизора, основанного на передовой панели Micro-LED. Этот впечатляющий дисплей, который уже назвали самым большим на рынке, позиционируется как «ультрапремиальный», предлагая уникальные преимущества по сравнению с OLED-устройствами.

реклама

Micro-LED — это инновационная технология, позволяющая достичь впечатляющей яркости и цвета за счет использования микроскопических светодиодов. По словам представителей Samsung, новый 114-дюймовый телевизор превосходит OLED-панели благодаря более высокому уровню яркости и отсутствию эффекта выгорания экрана, что делает его идеальным решением для длительного использования.

Благодаря технологии Micro-LED, новый телевизор способен достигать пиковых значений яркости, которые значительно превосходят возможности OLED-дисплеев. Это позволяет отображать насыщенные и реалистичные цвета даже при ярком освещении.

В отличие от OLED-панелей, которые подвержены выгоранию при длительном статичном отображении, Micro-LED-панели гарантируют стабильное качество изображения без риска деградации.

Каждый пиксель экрана способен работать независимо, обеспечивая глубокие черные цвета и точную цветопередачу. Это позволяет добиться потрясающего качества изображения при просмотре фильмов, видеоигр и другого контента.

Новый телевизор поддерживает разрешение 8K, предоставляя невероятную детализацию на огромной 114-дюймовой диагонали. В дополнение к этому, он оснащен современными технологиями улучшения изображения, такими как HDR10+ и искусственный интеллект для масштабирования контента до 8K.

Система Smart TV на базе Tizen обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и сервисов, а также поддерживает интеграцию с умным домом и голосовое управление через ассистентов Bixby, Amazon Alexa и Google Assistant.

Главным недостатком нового телевизора является его цена — производитель оценил устройство в $132 500. Несмотря на высокую стоимость, Samsung уверен, что найдутся покупатели среди профессионалов и энтузиастов, стремящихся к максимальному качеству изображения.