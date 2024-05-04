Тайваньский гигант полупроводниковой промышленности TSMC приступил к производству высокоинтегрированных чипов по технологии CoW-SoW для суперкомпьютера Tesla Dojo, предназначенного для обучения систем искусственного интеллекта.

Тайваньская полупроводниковая промышленность, представленная ведущим мировым производителем чипов TSMC, делает очередной шаг в укреплении своих позиций на глобальном рынке. Как стало известно компания приступила к производству высокоинтегрированных чипов по инновационной технологии CoW-SoW для суперкомпьютера Tesla Dojo, который будет использоваться калифорнийским гигантом для развития систем искусственного интеллекта.

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Метод упаковки Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoW-SoW), разработанный инженерами TSMC, позволяет значительно увеличить плотность компоновки транзисторов и повысить производительность при создании сверхбольших интегральных схем. Это открывает новые горизонты для разработки мощных вычислительных систем, таких как Dojo – суперкомпьютер Tesla для обучения нейросетей и моделей искусственного интеллекта.

«Сотрудничество с такими технологическими лидерами, как Tesla, – это всегда вызов, но и огромная честь для нас, – заявил высокопоставленный представитель TSMC на условиях анонимности. – Мы гордимся тем, что наши инновации в области полупроводниковых технологий способствуют прогрессу в столь перспективной отрасли, как искусственный интеллект».

По данным осведомленных источников, первая партия чипов для Tesla Dojo, изготовленных по технологии CoW-SoW, уже сошла с конвейера тайваньского гиганта. Ожидается, что применение этих высокоинтегрированных решений позволит в разы увеличить вычислительную мощность суперкомпьютера Dojo по сравнению с предыдущими моделями.

Напомним, что Tesla анонсировала создание специализированного суперкомпьютера Dojo еще в 2021 году для обучения своих нейросетевых моделей, лежащих в основе систем автопилота и самоуправляемых автомобилей. По оценкам экспертов, вычислительная мощность Dojo к 2024 году может превзойти совокупные показатели пяти самых мощных суперкомпьютеров мира.

Пока Tesla воздерживается от комментариев относительно сотрудничества с TSMC, однако, по мнению аналитиков, партнерство двух технологических гигантов окажет существенное влияние на дальнейшее развитие отрасли искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.