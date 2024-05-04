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Intel выделяет 3,85 миллиарда долларов на строительство завода в Аризоне
Корпорация Intel успешно выпустила облигации на сумму 3,85 миллиарда долларов для финансирования строительства своего нового завода в Аризоне, что стало важной вехой в планах расширения компании.

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В рамках реализации планов расширения корпорация Intel успешно привлекла 3,85 миллиарда долларов финансирования для строительства своего нового завода в Аризоне посредством выпуска облигаций. Масштабные инвестиции являются свидетельством приверженности компании государству и рынку США.



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Как сообщалось в августе 2022 года, канадская компания Brookfield Asset Management в партнерстве с Intel профинансировала строительство двух объектов в Аризоне, пообещав инвестировать половину из 30 миллиардов долларов, необходимых для реализации проекта. Сейчас компания, аффилированная с Brookfield, выпускает облигации на сумму 3,85 миллиарда долларов в поддержку инициативы.

 Выпуск облигаций знаменует собой значительное достижение Intel, поскольку позволяет компании обеспечить необходимое финансирование для строительства завода, не полагаясь исключительно на собственные ресурсы. Ожидается, что этот шаг окажет положительное влияние на местную экономику, создав тысячи рабочих мест и стимулируя экономический рост в регионе. Завод Intel, который, как ожидается, заработает в ближайшие годы, сыграет решающую роль в усилиях компании по увеличению производственных мощностей и удовлетворению растущего спроса на ее продукцию. Предприятие будет оснащено передовыми технологиями, позволяющими Intel производить высокопроизводительные чипы и другие инновационные продукты.

Выпуск облигаций происходит в то время, когда мировая технологическая индустрия переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на цифровые решения и быстрым внедрением облачных вычислений, искусственного интеллекта и других новейших технологий. Решение Intel инвестировать в Аризону - это вотум доверия к способности штата поддерживать рост и инновации компании."Эти инвестиции свидетельствуют о приверженности Brookfield поддержке планов расширения Intel и способности штата Аризона привлекать и удерживать крупные корпорации", сказал представитель Brookfield Asset. "Мы гордимся тем, что являемся частью этого проекта, и с нетерпением ожидаем увидеть положительное влияние, которое он окажет на местное сообщество".

#intel #аризона #экономический рост #технологическая индустрия #выпуск облигаций #развитие инфраструктуры #строительство завода
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