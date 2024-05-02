Последнюю неделю обсерватория «Хаббл» успешно вернулась к научным наблюдениям после сбоя одного из трех работающих гироскопов. Несмотря на то, что обсерватория находится в космосе уже более 30 лет, её техническое состояние позволяет надеяться на продолжение работы на орбите как минимум еще два года.

За последнюю неделю космическая обсерватория «Хаббл» вернулась к своим научным наблюдениям после сбоя одного из трех работающих гироскопов. Обсерватория, которая отметила свою 34-ю годовщину пребывания на орбите в апреле этого года, уже достаточно долго находится в космосе, и появление сбоев было неминуемым. Тем не менее, текущее техническое состояние обсерватории позволяет надеяться на то, что она сможет продолжать свои наблюдения как минимум еще два года.

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После появления проблемы с гироскопом, инженеры НАСА провели аккуратное испытание, чтобы оценить состояние оборудования. В результате было установлено, что обсерватория не пострадала и может безопасно возобновить свою работу. Этот инцидент снова продемонстрировал способность команды «Хаббла» бороться с непредвиденными трудностями и обеспечивать непрерывность научных наблюдений.

С момента запуска в 1990 году, обсерватория «Хаббл» внесла огромный вклад в астрономические исследования, предоставив ученым удивительные данные о Вселенной, включая изображения самых далеких галактик и информацию о формировании звезд и планет. Благодаря своим инструментам и техническим характеристикам, «Хаббл» стал настоящим символом человеческих достижений в космосе.

В ближайшее время специалисты НАСА продолжат наблюдать за работой обсерватории и своевременно устранять возможные неполадки. Несмотря на то, что срок службы «Хаббла» подходит к концу, его успешная работа на орбите продолжается, и надеемся, что будет способствовать новым открытиям и важным научным достижениям в ближайшие годы.