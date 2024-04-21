Китай объявляет о капитальном ремонте своей военной структуры, создавая четыре подразделения Народно-освободительной армии Китая и четыре независимые силы для повышения своих боевых возможностей и модернизации своей оборонной стратегии.

В рамках продолжающейся реформы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) была представлена новая структура войск. Это означает, что вооруженные силы будут состоять из восьми видов: четыре традиционных и четыре совершенно новых.

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Традиционные войска включают в себя Сухопутные войска, Военно-морские силы, Военно-воздушные силы и Ракетные войска. Это основные боевые единицы НОАК, которые уже долгое время составляют костяк вооруженных сил страны.

Однако, важно отметить появление четырех новых видов войск, которые были созданы в результате реформирования Сил стратегической поддержки. Это Военно-космические силы, Киберпространственные силы, Силы информационной поддержки и Объединённые силы материально-технического обеспечения.



Создание этих новых видов войск говорит о том, что Китай активно применяет инновационные подходы к ведению войны и стремится усилить свое влияние на международной арене. Это позволит ему оставаться на переднем крае современных военных технологий и отвечать на все более сложные угрозы.



Реформа НОАК является ключевым элементом более широкой стратегии Китая по модернизации своих вооруженных сил и укреплению своего международного положения. Эти изменения в военной структуре страны явно демонстрируют стремление Китая к тому, чтобы стать ведущей мировой военной державой.