Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Весенний призыв на военную службу стартует в России с 1 апреля 2024 года
Министерство обороны объявило о начале весеннего призыва на военную службу, который пройдет во всех регионах страны, за исключением некоторых районов Крайнего Севера.

реклама

Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ сегодня объявил подробности предстоящего весеннего призыва на военную службу. По словам официальных представителей, призывная кампания стартует 1 апреля на территории всей страны, за исключением некоторых районов Крайнего Севера, где из-за климатических условий призыв традиционно проходит с 1 ноября по 31 декабря.
Начало отправок новобранцев со сборных пунктов в воинские части запланировано на 15 апреля 2024 года. Как и прежде, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Для разъяснения вопросов, связанных с призывом, с 16 апреля заработает прямая линия, где граждане смогут получить консультации специалистов.
"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки призыва, будут своевременно уволены в запас и направлены к местам постоянного жительства", - заверили в Генштабе. Эти слова призваны развеять опасения, возникшие после объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года.

Ожидается, что в ходе весенней кампании ряды Вооруженных Сил РФ пополнят около 147 тысяч новобранцев. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.

Глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заверил, что будет жестко пресекать любые нарушения законодательства в ходе призывной кампании. Он также призвал граждан призывного возраста ответственно отнестись к исполнению воинского долга.

#минобороны россии #военная служба #вооруженные силы рф #весенний призыв
+
Написать комментарий (0)
Военное правительство Мьянмы обеспечивает соблюдение закона о воинской повинности
Россия вдвое увеличивает план выпуска крылатых ракет морского базирования «Калибр»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
2
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
7
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
1
Обладатель импланта Neuralink рассказал, как он всю ночь играл в Civilization VI силой мысли
2
Отряд спецназа взял штурмом дом в Миссури, опираясь лишь на данные функции Apple Find My
+
США влияют на союзников с целью запрета обслуживания оборудования для производства чипов в Китае
+
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
+
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
1
В марте 2024 года на БАМе были завершены работы по ряду важных объектов
5
Google навязывает всем пользователям новый генеративный поиск
+
OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition будет оснащён изогнутым дисплеем 6,82 дюйма
+
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
Российский спецназ обезвредил ещё одни танк Abrams в районе Бердычей
+
Американские автопроизводители хотят использовать китайские технологии электромобилей
+
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Стоимость GeForce RTX 4060 снизилась до 279 долларов на Newegg
4

Популярные статьи

Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
12
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
32
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
44
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
3
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
14
Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
2
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
26
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
23
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

Константин Богданов
15:36
Пиздишь как дышишь или не знаешь как люди жили до войны. Я уехал лет 15 назад так как за 200 баксов не хотел работать (жил в небольшом городе) . Спустя лет 5 как уехал украинцы на Европу и не смотрел...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Trydognite
15:35
Так с 1000 на 2000 серию перешли революционным прорывом новых технологий с GTX на RTX. А уже потом просто допиливали Лучи эти с DLSS положив болт на производительность, так как затратно это дело. Ну и...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Orakul
15:26
В конце 90-х и начале 2000-х был дефолт с последствиями. И даже пересчитанные по пальцам спецы лапку сосали, если не крутились в обслуге верхов гос. структур и банков. Вот в начале 90-х, когда компьют...
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
Александр Колбин
15:25
Женя, а Вы сможете когда-нибудь написать обзор о текущем положении дел у Sony? Со всеми плюсами и минусами. Причём непредвзято!
Фил Спенсер ровно 10 лет у руля консолей Xbox
Константин Богданов
15:24
С математикой туго? Цены на мясо мы сравнили и они одинаковые 330р за 400 грам это также 900р за кило. Где ты тут увидел в два раза дороже? Средняя в России 200 евро в Испании 1200 евро. И там и там з...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Сергей Николаев
15:24
кто бы сомневался. за последние годы хуавей уже всем доказал, что лучшие мобильные камеры у них, и остальнм еще очень и очень далеко до хуавей
Dxomark: в сравнении смартфонов, лучшие камеры оказались у устройств Huawei
Чато -- Бот
15:24
О чём с тобой, некроинец, вообще можно разговаривать? Что, так голодным уйдёшь? А рыло-то цело, загон не пострадал?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Захар Дьячков
15:22
Ладно, если вначале это ещё можно было назвать разговором или спором, то теперь всё скатилось до копипаст. Продолжать я больше не намерен, это уровень детского сада с тыканьем пальцем и обзывательства...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Иван Горыныч
15:20
если чё Австралия как и США недружественные нам страны, зачем нам их геморр если своего за глаза.
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
Иван Сиволобов
15:16
Навистар поставь в гудлоке. Там функции официально можно вернуть
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем