Министерство обороны объявило о начале весеннего призыва на военную службу, который пройдет во всех регионах страны, за исключением некоторых районов Крайнего Севера.

Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ сегодня объявил подробности предстоящего весеннего призыва на военную службу. По словам официальных представителей, призывная кампания стартует 1 апреля на территории всей страны, за исключением некоторых районов Крайнего Севера, где из-за климатических условий призыв традиционно проходит с 1 ноября по 31 декабря.

Начало отправок новобранцев со сборных пунктов в воинские части запланировано на 15 апреля 2024 года. Как и прежде, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Для разъяснения вопросов, связанных с призывом, с 16 апреля заработает прямая линия, где граждане смогут получить консультации специалистов.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки призыва, будут своевременно уволены в запас и направлены к местам постоянного жительства", - заверили в Генштабе. Эти слова призваны развеять опасения, возникшие после объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года.



Ожидается, что в ходе весенней кампании ряды Вооруженных Сил РФ пополнят около 147 тысяч новобранцев. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.



Глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заверил, что будет жестко пресекать любые нарушения законодательства в ходе призывной кампании. Он также призвал граждан призывного возраста ответственно отнестись к исполнению воинского долга.