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Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ сегодня объявил подробности предстоящего весеннего призыва на военную службу. По словам официальных представителей, призывная кампания стартует 1 апреля на территории всей страны, за исключением некоторых районов Крайнего Севера, где из-за климатических условий призыв традиционно проходит с 1 ноября по 31 декабря.
Начало отправок новобранцев со сборных пунктов в воинские части запланировано на 15 апреля 2024 года. Как и прежде, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Для разъяснения вопросов, связанных с призывом, с 16 апреля заработает прямая линия, где граждане смогут получить консультации специалистов.
"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки призыва, будут своевременно уволены в запас и направлены к местам постоянного жительства", - заверили в Генштабе. Эти слова призваны развеять опасения, возникшие после объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года.
Ожидается, что в ходе весенней кампании ряды Вооруженных Сил РФ пополнят около 147 тысяч новобранцев. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.
Глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заверил, что будет жестко пресекать любые нарушения законодательства в ходе призывной кампании. Он также призвал граждан призывного возраста ответственно отнестись к исполнению воинского долга.