27 марта 2024 года Китай осуществил успешный запуск спутника "Юньхай-3-02" на ракете-носителе "Чанчжэн-6А" с космодрома Тайюань. Спутник предназначен для исследования атмосферы, космического пространства и предотвращения последствий стихийных бедствий.

Ранним утром 27 марта в 01:51 мск Китай успешно запустил спутник Yunhai-3 02 с космодрома Тайюань. Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чан Чжэн-6А», что стало 514-й миссией серии «Чан Чжэн».

Спутник Yunhai-3 02 предназначен для проведения исследований атмосферной и космической среды, раннего предупреждения о стихийных бедствиях и проведения научных экспериментов. Ожидается, что этот многоцелевой спутник внесет значительный вклад в космические исследования и усилия Китая по предотвращению стихийных бедствий.Ракета-носитель «Чан Чжэн-6А», разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, представляет собой трехступенчатую ракету с грузоподъемностью до 4000 кг на низкую околоземную орбиту. Эта ракета-носитель отличается гибкостью, способной выводить несколько спутников на различные орбиты, что делает ее важным инструментом для исследования и использования космоса Китаем.

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Успешный запуск спутника «Юньхай-302» является свидетельством растущих возможностей Китая в области космических технологий и исследований. В нем подчеркивается приверженность страны продвижению своей космической программы и использованию космических технологий на благо своего народа и мирового сообщества.

Запуск был осуществлен Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией, крупным игроком в космической отрасли Китая. Корпорация отвечает за исследование, проектирование, производство и запуск широкого спектра космических систем, включая ракеты-носители, спутники и пилотируемые космические аппараты.