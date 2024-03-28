Австралийская технологическая компания Aubot представляет Teleport, новаторский робот для видеоконференций, который обещает изменить способ проведения деловых встреч и образовательных сессий.

Ведущий разработчик робототехники, австралийская компания Aubot, анонсировала запуск своего последнего продукта – робота для видеоконференций под названием Teleport. Это устройство обещает радикально изменить способы взаимодействия в деловом мире, предлагая более интегрированный и эффективный подход к дистанционной работе.

Teleport – это не просто веб-камера на колесах. Это полностью автономный робот, который может передвигаться по офису или любому другому помещению, обеспечивая удаленное присутствие пользователя так, как если бы он находился там лично. Робот оснащен высококачественной камерой и микрофоном, что позволяет проводить видеоконференции с четкостью изображения и звука высокого уровня.

Одной из ключевых особенностей Teleport является его способность к самостоятельной навигации. С помощью передовых алгоритмов искусственного интеллекта и множества датчиков, робот может самостоятельно перемещаться по рабочему пространству, избегая препятствий и выбирая наиболее оптимальные маршруты движения. Это позволяет пользователям дистанционно "прогуливаться" по офису, подходя к рабочим местам коллег или перемещаясь в конференц-залы без необходимости физического присутствия.

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Кроме того, Teleport обладает функцией автоматической зарядки. Когда уровень заряда батареи становится низким, робот самостоятельно возвращается к зарядной станции, что исключает необходимость вмешательства человека для поддержания его работоспособности.



Развитие технологий удаленной работы набирает обороты, а пандемия COVID-19 только ускорила этот процесс, показав значительные преимущества гибких рабочих условий. В этом контексте появление таких устройств, как Teleport от Aubot, становится логичным шагом в эволюции рабочих процессов. Ожидается, что новинка найдет широкое применение не только в бизнес-среде, но и в образовании, здравоохранении и других сферах, где важно поддерживать связь и взаимодействие на расстоянии.

