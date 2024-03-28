Роскосмос планирует запуск четвертого спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 31 марта. Спутник обеспечит ценные данные о состоянии окружающей среды и изменениях на планете.

В информационном бюллетене Роскосмоса объявили о планируемом запуске нового спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 в конце марта. Этот научно-исследовательский спутник представляет собой ключевой этап в развитии российской космической программы и ожидается, что он значительно улучшит данные, получаемые с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.

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Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 будет оснащен высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит получать данные о качестве и состоянии окружающей среды, контролировать изменения поверхности Земли и предоставлять важные сведения для различных сфер деятельности и научных исследований.

Спутник будет оснащен камерами высокого разрешения и специальными датчиками, позволяющими проводить измерения в различных спектральных диапазонах. Это позволит получать данные о состоянии лесов, сельскохозяйственных угодий, водоемов и почв, а также мониторить климатические изменения и определять источники загрязнения окружающей среды.



Роскосмос выразил надежду на успешный запуск и работу спутника, что позволит дополнить информационные ресурсы России в области дистанционного зондирования Земли и укрепить роль страны в глобальной космической коллективной деятельности.



Программа запуска спутника "Ресурс-П" № 4 планируется на космодроме "Восточный", который расположен в Казахстане и является одним из ключевых объектов российской космической индустрии. Этот запуск станет еще одним шагом на пути к созданию надежной национальной космической инфраструктуры и формированию высокотехнологичной экономики в России.

